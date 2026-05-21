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कौन हैं अविनाश चंद्र मिश्रा? जिन पर बनी है रणदीप हुड्डा की वेब सीरीज Inspector Avinash

Inspector Avinash 2 Stream On Jio Hotstar: वेब सीरीज 'इंस्पेक्टर अविनाश 2' इन दिनों ओटीटी पर धमाल मचा रही है. अविनाश मिश्रा के रोल में रणदीप हुड्डा का भौकाल देखने को मिल रहा है.

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By: Shashikant Mishra | Published: May 21, 2026 6:00 PM IST
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ये वेब सीरीज सच्ची घटना पर बनी है.

बॉलीवुड इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर रणदीप हुड्डा (Randeep Hooda) की वेब सीरीज 'इंस्पेक्टर अविनाश' (Inspector Avinash) साल 2023 में आई थी और ओटीटी पर छा गई थी. इसके बाद से वेब सीरीज के दूसरे सीजन का इंतजार किया जा रहा था. ये इंतजार खत्म हो चुका हो है और वेब सीरीज 'इंस्पेक्टर अविनाश 2' (Inspector Avinash 2) ओटीटी पर स्ट्रीम हो रही है. एक बार रणदीप हुड्डा का जलवा देखने को मिल रहा है. वह इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा के रोल में भौकाल दिखा रहे हैं. ये वेब सीरीज सच्ची घटना से प्रेरित है और उत्तर प्रदेश पुलिस के इंस्पेक्टर अविनाश चंद्र मिश्रा (Avinash Chandra Mishra) की जिंदगी पर बनी है. आइए जानते हैं कि अविनाश चंद्र मिश्रा कौन हैं?

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अविनाश चंद्र मिश्रा ने 37 साल दीं पुलिस में सेवाएं

बॉलीवुड स्टार रणदीप हुड्डा की वेब सीरीज के रियल हीरो अविनाश चंद्र मिश्रा उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के मूल निवासी हैं. साल 1982 में वह पुलिस सेवा में भर्ती हुए थे. अविनाश चंद्र मिश्रा ने बतौर सब इंस्पेक्टर अपनी सेवाएं देनी शुरू कीं और ट्रेनिंग के बाद उनकी पहली तैनाती मेरठ में हुई थी. फिर जब उत्तर प्रदेश में एसटीएफ का गठन हुआ तो अविनाश चंद्र मिश्रा उसमें चले गए और 2009 तक इसका हिस्सा रहे. वह साल 2018-19 में एटीएस का हिस्सा रहे थे. वह साल 2019 में डिप्टी एसपी रैंक से रिटायर हो गए.

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अविनाश चंद्र मिश्रा ने किए 150 एनकाउंटर

अविनाश चंद्र मिश्रा ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि उन्होंने फिजिकल एजुकेशन से पोस्ट ग्रेजुएशन किया था और मेरी लाइन दूसरी थी. लेकिन उनकी जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं घटीं कि पुलिस में जाने का फैसला किया. अविनाश चंद्र मिश्रा ने बताया था कि उनके पिता फ्रीडम फाइटर थे और वह नहीं चाहते थे कि वह पुलिस में भर्ती हो लेकिन वह अपनी जिद पर अड़े रहे. अविनाश चंद्र मिश्रा का कहना था कि वह किसी चीज से डरते नहीं थे और अपराधियों को डटकर मुकाबला करते और उनका एनकाउंटर करते थे. उन्होंने कहा था कि वह इसी काम के लिए पुलिस में भर्ती हुए थे. अविनाश चंद्र मिश्रा ने बताया था कि उन्होंने अपने करियर में श्री प्रकाश शुक्ला, सचिन पहाड़ी, निर्भय गुर्जर, हसन पुड़िया, महेंद्र फौजी समेत 150 अपराधियों का एनकाउटंर किया. अविनाश चंद्र मिश्रा ने बताया था कि उनका सामना मुन्ना बजरंगी से हुआ था लेकिन वह जिंदा बच गया था. बताते चलें कि अविनाश चंद्र मिश्रा के किस्से जब वेब सीरीज में सामने आए तो काफी पसंद किए जा रहे है. 'इंस्पेक्टर अविनाश' और 'इंस्पेक्टर अविनाश 2' जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है.

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जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रही 'इंस्पेक्टर अविनाश 2'

नीरज पाठक के डायरेक्शन में बनने वाली वेब सीरीज 'इंस्पेक्टर अविनाश 2' में रणदीप हुड्डा के अलावा उर्वशी रौतेला, गोविंद नामदेव, शालीन भनोट, अमित सियाल, अभिमन्यु सिंह, रजनीश दुग्गल, जाकिर हुसैन, किरण कुमार, फ्रेडी दारुवाला, अध्ययन सुमन जैसे सितारे नजर आ रहे हैं. वेब सीरीज 'इंस्पेक्टर अविनाश 2' बीती 15 मई से जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रही है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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