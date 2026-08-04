Lock Upp 2: फिनाले की रेस में किसकी चमकी किस्मत और कौन हुआ रेस से बाहर? ये कंटेस्टेंट बना दूसरा फाइनलिस्ट

Lock Upp 2 Second Finalist: 'लॉक अप 2' के सेकंड फाइनलिस्ट का नाम सामने आ गया है. शिवांगी जोशी के बाद अब श्रेया कालरा का नाम फिनाले की लिस्ट में जुड़ गया है.

कौन बना 'लॉक अप 2' का सेकंड कंटेस्टेंट?

Who Is Lock Upp 2 Second Finalist?: एकता कपूर (Ekta Kapoor) का मोस्ट पॉपुलर रियलिटी शो 'लॉक अप 2' (Lock Upp 2) का दर्शकों के बीच से लेकर सोशल मीडिया तक पर काफी तगड़ा बज बना हुआ है. वहीं, अब जब शो के फिनाले में 1 दिन ही और बचें हैं, तो दर्शकों की नजर इसके फिनाले पर टिकी हुई है. इसी बीच शो का नया एपिसोड सामने आ चुका है और अब फैंस की नजर इस बात पर थी कि शो का दूसरा फाइनलिस्ट कौन बनेगा. लेकिन इस बार मेकर्स ने गेम में बड़ा ट्विस्ट लाते हुए फैसला कंटेस्टेंट्स के हाथ में ही छोड़ दिया. जहां चार डिजर्विंग कंटेस्टेंट्स को आपस में मिलकर एक खिलाड़ी को रेस से बाहर करना था, वहीं चार अनडिजर्विंग कंटेस्टेंट्स को यह तय करने का मौका मिला कि दूसरा फाइनलिस्ट कौन होगा. तो चलिए आपको बताते हैं कि 'लॉक अप 2' (Who Is Lock Upp 2 Second Finalist) का दूसरा फाइनलिस्ट कौन बना?

Lock Upp 2 का दूसरा फाइनलिस्ट कौन बना?

आपको बता दें कि इसके लेटेस्ट एपिसोड में अनडिजर्विंग कंटेस्टेंट्स आकांक्षा चमोला (Akanksha Chamola), शिल्पा शिंदे (Shilpa Shinde) और राम कपूर (Ram Kapoor) ने आपसी सहमति से श्रेया कालरा (Shreya Kalra) को शो का दूसरा फाइनलिस्ट चुना. अब ग्रैंड फिनाले में श्रेया पहले से फाइनलिस्ट बनीं शिवांगी जोशी (Shivangi Joshi) के साथ नजर आएंगी.

Lock Upp 2 से कौन हुआ बाहर?

वहीं वरुण यादव, योगेश रावत और श्रेया कालरा ने मिलकर आकांक्षा चमोला को शो से बाहर करने का फैसला लिया. इस फैसले से आकांक्षा काफी दुखी नजर आईं. उन्हें इस बात का भी बुरा लगा कि राम कपूर और वरुण यादव ने उन्हें सबसे कम डिजर्विंग कंटेस्टेंट्स में माना. नाराज आकांक्षा ने शो छोड़ते वक्त किसी से भी अलविदा नहीं कहा. हालांकि, उन्होंने जाते-जाते सिर्फ शिवांगी जोशी को गले लगाया और फिर शो से बाहर हो गईं.

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श्रेया कालरा बनी Lock Upp 2 की विनर?

'लॉक अप 2' का फिनाले एपिसोड अभी तक टेलिकास्ट नहीं हुआ है, लेकिन सोशल मीडिया पर कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि श्रेया कालरा ने 'लॉक अप 2' (Lock Upp 2) की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है. इन रिपोर्ट्स के मुताबिक, योगेश रावत पहले रनर-अप रहे हैं, जबकि शिवांगी जोशी ने तीसरा स्थान हासिल किया है. हालांकि, अभी तक मेकर्स की ओर से विनर का ऑफिशियल ऐलान नहीं किया गया है. ऐसे में फिलहाल इन खबरों को सिर्फ अफवाह या अनऑफिशियल रिपोर्ट ही माना जा सकता है.

Lock Upp 2 विनर को कितनी मिलेगी प्राइज मनी?

आपको बता दें कि जो भी कंटेस्टेंट 'लॉक अप 2' (Lock Upp 2) का विनर बनेगा, उसे 1 करोड़ रुपये की प्राइज मनी मिलेगी. वहीं, बाकी फाइनलिस्ट्स को कोई कैश प्राइज नहीं मिलेगा. हालांकि योगेश रावत पहले ही शो के एक टास्क में 10 लाख रुपये जीत चुके हैं.

कब और कहां देखें Lock Upp 2 का ग्रैंड फिनाले?

वहीं, अगर इसके ग्रैंड फिनाले की बात करें तो, ये 5 अगस्त 2026, बुधवार को रात 8 बजे सिर्फ Netflix पर रिलीज किया जाएगा. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…