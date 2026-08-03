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Lock Upp 2 की ट्रॉफी पर किसका होगा कब्जा? शिवांगी जोशी, श्रेया कालरा और योगेश रावत में कांटे की टक्कर, यूजर्स ने किया विजेता घोषित

Lock Upp 2 Winner को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा है. इंटरनेट पर तीन कंटेस्टेंट्स के नाम सबसे आगे बताए जा रहे हैं. आइए जानते हैं ग्रैंड फिनाले से पहले क्या हैं वायरल दावे और कब होगा फिनाले.

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By: Sadhna Mishra | Published: August 3, 2026 9:32 PM IST
Lock Upp 2 की ट्रॉफी पर किसका होगा कब्जा? शिवांगी जोशी, श्रेया कालरा और योगेश रावत में कांटे की टक्कर, यूजर्स ने किया विजेता घोषित

कौन है 'लॉक अप 2' का विनर?

Lock Upp 2 Winner: नेटफ्लिक्स के मोस्ट पॉपुलर रियलिटी शो 'लॉक अप सीजन 2' (Lock Upp 2) का बुखार इन दिनों दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है. जैसे-जैसे शो अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच रहा है, वैसे-वैसे इंटरनेट पर सुगबुगाहट तेज हो गई है कि आखिर इस कांटे की टक्कर में बाजी कौन मारेगा. एक तरफ फैंस अपनी पसंदीदा सेलिब्रिटी शिवांगी जोशी (Shivangi Joshi) को विनर बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ श्रेया कालरा (Shreya Kalra) और योगेश रावत (Yogesh Rawat) के नाम पर भी जोरदार दावे ठोके जा रहे हैं. आइए जानते हैं कि फिनाले से ठीक पहले सोशल मीडिया पर लगाए जा रहे कयासों में किस कंटेस्टेंट्स का नाम विनर लिस्ट में सबसे ऊपर है.

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Lock Upp 2 के इन 2 कंटेस्टेंट्स के बीच कांटे की टक्कर

गौरतलब है कि, कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने दावा किया था कि, शिवांगी जोशी ने नेटफ्लिक्स के रियलिटी शो 'लॉक अप: सच या सजा' (Lock Upp Sach Ya Sazaa) की विनर बन गई हैं. हालांकि, इसे लेकर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं था. अब एक बार फिर सोशल मीडिया पर 'लॉक अप 2' के विनर को लेकर चर्चा तेज हो गई है. कई एक्स (X) अकाउंट्स पर दावा किया जा रहा है कि शो का ग्रैंड फिनाले एपिसोड सोमवार को शूट किया गया, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कुछ नेटिजन्स कह रहे हैं कि श्रेया कालरा ने शो जीता है, कुछ का ट्वीट है कि शिवांगी विनर बनी हैं, तो वहीं कुछ पोस्ट्स में योगेश रावत के भी जीतने का दावा किया जा रहा है.

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नेटिजन्स ने किसे किया विनर घोषित?

एक यूजर ने ट्वीट किया, '#ShivangiJoshi ने लॉक अप 2 जीत लिया है. #ShreyaKalra के फैंस निराश न हों. सबसे बड़ा ट्विस्ट आना बाकी है, जो सबको चौंका देगा. बस 5 या 6 अगस्त को टेलीकास्ट होने का इंतजार करें.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'ब्रेकिंग: योगेश रावत ने 'रोडीज' और 'स्प्लिट्सविला' के बाद अब 'लॉक अप' में अपनी एक अलग पहचान बनाई और लॉक अप सीजन 2 के विनर बन गए! बधाई हो.'

वहीं एक और नेटिजन ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'ब्रेकिंग फिनाले अपडेट्स: #ShreyaKalra बनीं #LockUpp2 की विनर.' सोशल मीडिया पर 'लॉक अप 2' के विनर को लेकर ऐसे ही तमाम कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं. हालांकि, शो का विनर कौन है ये तो ग्रैंड फिनाले की रात ही पता चल पाएगा. फिलहाल इंटरनेट पर इन तीन नामों की चर्चा काफी ज्यादा देखने को मिल रही है.

कब होगा Lock Upp 2 का ग्रैंड फिनाले?

खबरों के मुताबिक, 'लॉक अप 2' का ग्रैंड फिनाले 5 अगस्त 2026, बुधवार को होने जा रहा है. विनर को लेकर मचे इस बवाल के बाद अब हर कोई यह जानने के लिए बेताब है कि इस शो को आखिर कौन जीतेगा.

शो से बाहर हुए Harshad Chopda

वहीं दूसरी तरफ रविवार को एक टास्क के बाद हर्षद चोपड़ा शो के पहले फाइनलिस्ट बन गए थे. उस टास्क के दौरान श्रेया को एक एडवांटेज मिली थी और सोमवार को रितेश ने उनसे किसी एक कंटेस्टेंट का नाम लेने को कहा जिसे वह बेघर करना चाहती हैं. श्रेया ने शिवांगी का नाम लिया. हालांकि, रितेश ने हर्षद को खुद को गेम से बाहर करके शिवांगी को बचाने का मौका दिया. ऐसे में हर्षद ने शो छोड़ने और शिवांगी को सुरक्षित करने का फैसला किया और वो शो से बाहर हो गए. हर्षद के इस फैसले से सभी कंटेस्टेंट काफी नाराज थे और शो के दौरान शिवांगी और श्रेया के बीच जबरदस्त लड़ाई भी देखने को मिली. फिलहाल अब कंटेस्टेंट्स के साथ-साथ दर्शकों को भी 'लॉक अप 2' के ग्रैंड फिनाले का बेसब्री से इंतजार है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

साधना मिश्रा पिछले 7 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हैं. उन्हें वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है. मौजूदा समय में वो BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हैं. इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हैं.

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