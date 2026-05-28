Kara देखने के बाद फैन ने मेकर्स से क्यों मांगी सरेआम माफी? Dhanush की फिल्म देखते ही रह गया दंग, लिखी ये बड़ी बात

Kara Movie: साउथ सुपरस्टार धनुष स्टारर मूवी 'कारा' अब ओटीटी पर रिलीज हो चुकी है और ये मूवी ऑनलाइन आते ही छा गई है, लेकिन फिल्म देखने के बाद एक फैन ने मेकर्स से माफी मांगी है, जो अब चर्चा का विषय बन गया है.

'कारा' मूवी ओटीटी रिव्यू

Kara Movie OTT Review: साउथ के मशहूर डायरेक्टर विग्नेश राजा के डायरेक्शन में बनीं सुपरस्टार धनुष (Dhanush) स्टारर फिल्म 'कारा' (Kara) सिनेमाघरों के बाद अब ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix) पर रिलीज हो गई है. धनुष की इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर काफी निराशाजनक रिस्पॉन्स मिला था, लेकिन जैसे ही ओटीटी (OTT) पर आई वैसे ही सोशल मीडिया पर इसे लेकर जबरदस्त रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है. हालांकि, ओटीटी पर आते ही फिल्म सिर्फ अपनी कहानी और धनुष के एक्शन के लिए ही नहीं बल्कि एक और वजह से चर्चा का विषय बन गई है.

OTT पर Kara देख क्या बोले दर्शक?

दरअसल, ओटीटी रिलीज से पहले धनुष स्टारर ये मूवी 30 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, तब इसे दर्शकों के मिले-जुले रिव्यूज मिले थे. कई लोगों ने इसके स्क्रीनप्ले को काफी धीमा और इमोशनली हेवी बताया था. हालांकि, डिजिटल रिलीज के बाद जिन दर्शकों ने फिल्म को थिएटर में नहीं देखी थी, वो अब सोशल मीडिया पर इसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं. कई फैंस का कहना है कि थिएटर रिलीज के दौरान इस फिल्म को और ज्यादा तारीफ मिलनी चाहिए थी.

Kara देख फैन ने क्यों मांगी मेकर्स से माफी?

28 मई 2026 को ओटीटी पर रिलीज होने के बाद 'कारा' को काफी अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं. फिल्म देखने के बाद एक यूजर ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'हम इस फिल्म की तारीफ करने में कैसे चूक गए? ऑनलाइन रिव्यूज देखकर मैंने इसे थिएटर में नहीं देखा था, लेकिन शुरू से लेकर आखिर तक यह मूवी वाकई कमाल की है. यह इस साल की बेहतरीन फिल्मों में से एक है.' वहीं दूसरे फैन ने तो सीधे माफी ही मांग ली और लिखा, 'सॉरी मिस्टर डी और विग्नेश राजा मैंने कुछ फेक निगेटिव रिव्यूज के चक्कर में एक बेहद शानदार फिल्म मिस कर दी और अब मुझे इसका पछतावा हो रहा है. अच्छी फिल्मों को माउथ पब्लिसिटी मिलनी चाहिए, 'कारा' बेहतर ऑडियंस डिजर्व करती थी.' बता दें कि, फैंस फिल्म के इंटरवल ब्लॉक और बैंक डकैती वाले सीन की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ कर रहे हैं.

Sorry, sorry Mr D @dhanushkraja & @vigneshraja89, @alfredprakash17 I skipped a super solid film because of fake negative reviews and now I feel guilty. Good films deserve strong word of mouth, and #Kara deserved a better audience. https://t.co/DjP1ANiFbL pic.twitter.com/ea4DbyKA24 — Jai Karthik (@jaikarthiik) May 27, 2026

क्रिटिक्स ने भी Dhanush की फिल्म को सराहा

हालांकि, जहां कुछ फैंस फिल्म की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं, वहीं अभी भी कुछ दर्शक ऐसे हैं, जिन्हें लगा कि दमदार सीन्स होने के बावजूद फिल्म की रफ्तार काफी धीमी थी. सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा, 'मेरे लिए यह एक एवरेज से भी कम फिल्म रही. मैं इस तरह की धीमी रफ्तार वाली थ्रिलर फिल्में देख-देखकर थक चुका हूं.' हालांकि, आलोचना करने वालों ने भी माना है कि, फिल्म में कुछ बेहतरीन मोमेंट्स और दिलचस्प सीन्स हैं.

Kara का कितना था कलेक्शन?

आपको बता दें कि, 'कारा' में धनुष के साथ ममिता बैजू, के.एस. रविकुमार, करुणास, सूरज वेंजारामूडु और जयराम जैसे कलाकार अहम किरदारों में हैं. भारी-भरकम बजट और बड़ी उम्मीदों के साथ बनी इस फिल्म को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि यह दुनियाभर में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी, लेकिन रिलीज के बाद फेक नेगेटिव रिव्यूज के चलते फिल्म महज 50 करोड़ रुपए के आसपास के कलेक्शन तक ही सिमट कर रह गई. हालांकि, अब जब ये ओटीटी पर रिलीज हुई, तो दर्शकों का इसे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…