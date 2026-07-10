'सुनीता मेरे सीने पर गोली...' 'लॉकअप 2' में बंदूक लेकर क्यों पहुंचे गोविंदा?, पत्नी को लेकर कही ऐसी बात, सुनकर उड़ जाएंगे होश

कंगना रनौत के रियलिटी शो 'लॉकअप सीजन 2' के सेट पर जब गोविंदा अपनी बेटी टीना के साथ पहुंचे, तो माहौल बेहद मजेदार हो गया. हाल ही में आए प्रोमो में गोविंदा अपनी पत्नी सुनीता आहूजा को लेकर गोली कांड पर बात करते दिखे.

'लॉकअप 2' में क्यों पहुंचे गोविंदा?

रियलिटी शो ‘लॉकअप सीजन 2’ इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर दर्शकों के दिलों तक पर छाया हुआ है. इस शो में बॉलीवुड एक्टर गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा बतौर कंटेस्टेंट बंद हैं और अपने बेबाक, बिंदास अंदाज से लाइमलाइट बटोर रही हैं. सुनीता ने शो के अंदर अपनी पर्सनल लाइफ, गोविंदा संग शादी के सीक्रेट्स और यहां तक कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसे कई बड़े मुद्दों पर खुलकर बात की है. लेकिन शो के अपकमिंग 'जजमेंट डे' एपिसोड में खुद सुपरस्टार गोविंदा अपनी पत्नी का हौसला बढ़ाने के लिए लॉकअप के सेट पर पहुंच रहे हैं.

बेटी टीना संग गोविंदा की धमाकेदार एंट्री

मेकर्स ने आने वाले एपिसोड का एक बेहद शानदार और मजेदार प्रोमो जारी किया है. इस वीडियो में गोविंदा अपनी बेटी टीना आहूजा के साथ बतौर स्पेशल गेस्ट एंट्री करते दिखाई दे रहे हैं. हालांकि, लॉकअप की जेल के अंदर बंद सुनीता से मिलकर गोविंदा ने क्या बातें कीं, यह तो पूरा एपिसोड आने पर ही पता चलेगा. लेकिन स्टेज पर कदम रखते ही गोविंदा ने शो के होस्ट रितेश देशमुख और फराह खान के साथ मिलकर ऐसा माहौल बनाया कि सब हंसते-हंसते लोटपोट हो गए.

फराह के सवाल पर गोविंदा का जवाब

स्टेज पर फराह खान हमेशा की तरह अपने मजाकिया और तीखे अंदाज में नजर आईं. उन्होंने गोविंदा और सुनीता के रिश्ते की टांग खींचते हुए सीधे पूछ लिया, "तूने ऐसी सुपारी क्यों दी थी कि इसको मारो?" इस पर गोविंदा ने भी अपने सिग्नेचर कॉमिक अंदाज में जवाब दिया और बोले, "अरे, मैं लेकर आया हूं जेब में." यह सुनकर फराह हैरान रह गईं और उन्होंने पूछा, "गोली?" तब गोविंदा ने मुस्कुराते हुए खुलासा किया, "सुनीता मेरे सीने पर मारना चाह रही थी, मैंने बोला कि मार ले." गोविंदा का यह वन-लाइनर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और फैंस इस एपिसोड को देखने के लिए बेहद एक्साइटेड हैं.

39 साल पुरानी अनोखी लव स्टोरी

इस प्रोमो के आने के बाद गोविंदा और सुनीता की शादी के पुराने किस्से भी एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं. आपको बता दें कि दोनों की मुलाकात एक पारिवारिक रिश्ते के जरिए हुई थी. जब दोनों ने एक-दूसरे को डेट करना शुरू किया, तब गोविंदा की उम्र 21 साल थी और सुनीता सिर्फ 15 साल की थीं. साल 1987 के मार्च महीने में दोनों ने बेहद गुपचुप तरीके से शादी कर ली थी.

उस दौर में गोविंदा का स्टारडम सातवें आसमान पर था और उनकी फीमेल फैन फॉलोइंग करोड़ों में थी. करियर को कोई नुकसान न पहुंचे, इसलिए गोविंदा ने अपनी शादी की बात दुनिया से छिपाकर रखी थी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.