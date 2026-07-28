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Lock Upp 2: क्यों रची थी राम कपूर ने पिता की मौत की प्लानिंग? एक्टर के खुलासे ने मचाई खलबली, नाराज हैं मां और बहन!

'लॉक अप 2' में राम कपूर ने खुलासा किया कि उन्होंने पैंक्रियाटिक कैंसर से जूझ रहे अपने पिता की इच्छा पर उनकी मौत की योजना में मदद की थी. जिसके बाद से उनकी मां और बहन आज तक उनसे नाराज हैं.

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By: Shreya Pandey | Published: July 28, 2026 8:20 AM IST
Lock Upp 2: क्यों रची थी राम कपूर ने पिता की मौत की प्लानिंग? एक्टर के खुलासे ने मचाई खलबली, नाराज हैं मां और बहन!

राम कपूर ने पिता की मौत की प्लानिंग?

रियलिटी शो 'लॉक अप 2' इन दिनों अपने चौंकाने वाले खुलासों और हाई-वोल्टेज ड्रामे के कारण सुर्खियों में बना हुआ है. शो के एक ताजा एपिसोड में कंटेस्टेंट राम कपूर ने अपनी जिंदगी से जुड़ा एक ऐसा खौफनाक और दिल दहला देने वाला राज खोला, जिसे सुनकर वहां मौजूद हर शख्स और दर्शक सन्न रह गए. राम कपूर ने स्वीकार किया कि उन्होंने अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए उनकी मृत्यु की योजना में उनका साथ दिया था, जिसके बाद से उनका पूरा परिवार उनसे दूर हो चुका है.

कैंसर की वजह से हुई थी मौत?

शो के फॉर्मेट के मुताबिक, कंटेस्टेंट्स को अपने जीवन का सबसे बड़ा और गहरा राज सबके सामने रखना होता है. इसी टास्क के दौरान राम कपूर ने मंच पर आकर अपने अतीत के पन्नों को पलटा. उन्होंने बताया कि कोविड महामारी के दौर में उनके 73 साल के पिता को एक बार फिर पैंक्रियाटिक कैंसर ने अपनी चपेट में ले लिया था. इससे पहले भी वह इस खतरनाक बीमारी के खिलाफ एक लंबी और दर्दनाक जंग लड़ चुके थे. लेकिन जब कैंसर दोबारा लौटा, तो उनके पिता अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे. वह उस भयानक और तकलीफदेह मेडिकल ट्रीटमेंट से गुजरने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे.

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पिता के कहने पर उठाया गया वह कठिन कदम

राम कपूर ने भावुक होते हुए शेयर किया कि उनके पिता ने अपनी पत्नी गौतमी के जरिए उनसे संपर्क किया था. बातचीत के दौरान उनके पिता ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था कि वह इस लाइलाज बीमारी से और अधिक नहीं जूझना चाहते हैं. वह अपनी मर्जी से इस दुनिया से रुखसत होना चाहते थे, लेकिन इस कदम को अकेले उठाने में उन्हें डर लग रहा था. उन्होंने राम कपूर से सीधे तौर पर सवाल किया था कि क्या वह इस अंतिम सफर में उनका साथ देंगे. पिता ने यहां तक कह दिया था कि यदि राम ने मदद नहीं की, तो वह यह कदम अकेले ही उठा लेंगे, जिससे उनके सामने कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा था.

मां और बहन आज तक नहीं करतीं बात?

एक्टर ने नम आंखों से उस दौर को याद करते हुए बताया कि जब उनके पिता आईसीयू में भर्ती थे, तो परिवार के बाकी सदस्यों को लग रहा था कि उनका इलाज चल रहा है. लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी. राम ने अपने पिता का हाथ थामकर उन्हें इस दुनिया से शांति से विदा किया. इस कठिन फैसले की एक बहुत बड़ी कीमत उन्हें चुकानी पड़ी है. राम ने बताया कि इस घटना के बाद से उनकी मां और बहन उनसे इस कदर खफा हैं कि वे आज तक उनकी शक्ल देखना पसंद नहीं करतीं और न ही उनसे कोई बात करती हैं. हालांकि, इस दर्दनाक अनुभव से गुजरने के बाद राम का नजरिया बदल चुका है और उनका कहना है कि अब उनके मन से मौत का डर हमेशा के लिए खत्म हो चुका है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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