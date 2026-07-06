Zee5 से क्यों हटाई गई जसवंत सिंह खालरा की फिल्म 'सतलुज'? OTT से रिमूवल के बाद वकील का शॉकिंग बयान

Diljit Dosanjh की फिल्म 'Satluj' को रिलीज के 2 दिन बाद ही Zee5 से हटा दिया गया. हालांकि, इसक पीछे की वजह अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन इसी बीच खालरा केस से जुड़े वकील और पूर्व IAS ने शॉकिंग बयान दिया है.

OTT से क्यों हटाई गई 'सतलुज'?

Why Satluj Removed From Zee5: मशहूर पंजाबी एक्टर और सिंगर दिलजीत दोसांझ (Diljit Dosanjh) की मच-अवेटेड फिल्म 'सतलुज' (Satluj) को लेकर इस वक्त पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है. दरअसल, बिना किसी तामझाम और प्रमोशन के 3 जुलाई 2026, शुक्रवार को ओटीटी प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज हुई इस फिल्म को महज दो दिन के अंदर ही हटा दिया गया. अचानक आए इस फैसले से हर कोई हैरान है. मानव अधिकार कार्यकर्ता (Human Rights Activist) जसवंत सिंह खालरा के जीवन पर बनी इस फिल्म के हटने पर जहां खालरा केस से जुड़े वकील इसे 'सच को दबाना' बता रहे हैं, वहीं एक पूर्व आईएएस (IAS) ऑफिसर का मानना है कि इसके पीछे कानून-व्यवस्था (Law & Order) बिगड़ने का डर हो सकता है. ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि, आखिर क्या है इस पूरी 'सतलुज' कंट्रोवर्सी (Satluj Dispute) के पीछे का सच?

फिल्म को हटाए जाने का वकील ने किया विरोध

जसवंत सिंह खालरा (Jaswant Singh Khalra) की ह्यूमन राइट्स टीम का हिस्सा रहे और सीबीआई कोर्ट में उनकी पत्नी परमजीत कौर खालरा का केस लड़ने वाले सीनियर वकील नवकिरण सिंह ने 'सतलुज' को हटाने के फैसले का कड़ा विरोध किया है. उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, 'फिल्म को इस तरह प्लेटफॉर्म से हटाना बिल्कुल गलत है. पहले तो 'सतलुज' पर ढेरों कट्स लगाए गए, फिर इसका नाम बदला गया और अब इसे हटा ही दिया गया. फिल्म में जो कुछ भी दिखाया गया है, वह ऐतिहासिक सच है. उस दौर में पंजाब में 2,097 लावारिस शवों के अंतिम संस्कार के पक्के रिकॉर्ड थे. पुलिस ने 6 सितंबर 1995 को जसवंत सिंह खालरा को उनके घर से उठा लिया था, जबकि उससे ठीक एक हफ्ते पहले ही वह मुझसे मिले थे.'

केस से जुड़े 4 वकीलों की हुई हत्या

वकील ने उस दौर के खतरों को याद करते हुए आगे बताया, 'इस केस से जुड़े हमारे चार वकीलों की हत्या कर दी गई थी और मुझ पर भी हमला हुआ था. मैंने सुप्रीम कोर्ट में यह केस लड़ा, जिसके बाद इसे मानवाधिकार का मामला माना गया. हमारी टीम ने ही सारा डेटा इकट्ठा किया था. इस फिल्म को रोकने या हटाने से पंजाब में बीजेपी को सियासी नुकसान होगा. इस फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जिससे खालिस्तान समर्थक भावनाओं को बढ़ावा मिले.'

पूर्व IAS अधिकारी ने दी अलग राय

वहीं, दूसरी तरफ 1992 से 1996 के बीच अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर (DC) रहे पूर्व आईएएस अधिकारी केबीएस सिद्धू ने इस मामले पर एक अलग और प्रशासनिक नजरिया सामने रखा है. हालांकि, उन्होंने भी माना कि फिल्म की कहानी पूरी तरह सच्ची है. सिद्धू ने बताया, 'फिल्म में जो कहानी दिखाई गई है, वह सीबीआई जांच में पूरी तरह साबित हो चुकी है. जब सितंबर 1995 में जसवंत सिंह खालरा को अगवा किया गया था, तब मैं ही वहां का डीसी था. मैंने उनके लापता होने के अगले ही दिन मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए थे, क्योंकि उस समय तरनतारन के मौजूदा एसएसपी अजीत संधू से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था.'

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OTT से क्यों हटाई गई फिल्म?

उन्होंने आगे कहा कि, 'इस मामले से जुड़े कई मुख्य लोग जैसे पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह, पूर्व डीजीपी केपीएस गिल और पूर्व एसएसपी अजीत संधू अब इस दुनिया में नहीं हैं. कोर्ट के जरिए खालरा के परिवार को इंसाफ मिला और कई पुलिसवालों को सजा हुई, जबकि अजीत संधू ने 1997 में खुदकुशी कर ली थी. सिद्धू का मानना है कि फिल्म को हटाने का फैसला शायद पंजाब में शांति और सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया होगा ताकि कोई नया विवाद न खड़ा हो.

127 कट्स से लेकर अब तक का सफर

हनी त्रेहान के निर्देशन और दिलजीत दोसांझ स्टारर फिल्म 'सतलुज' में मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा की कहानी दिखाई गई है, जिसमें एक्टर ने खालरा का किरदार निभाया है. उनके साथ फिल्म में अर्जुन रामपाल, कंवलजीत सिंह, सुविंदर विक्की और गीतिका विद्या ओहल्यान जैसे मंझे हुए कलाकार हैं. शुरुआत से ही इस फिल्म का सफर काफी मुश्किलों भरा रहा है. पहले इसका नाम 'पंजाब 95' रखा गया था. साल 2022 में जब इसे सेंसर बोर्ड (CBFC) के पास भेजा गया, तो मेकर्स का आरोप था कि बोर्ड ने इस पर 127 कट्स लगाने की मांग की थी. साल 2023 में टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (TIFF) में भी इसकी स्क्रीनिंग होनी थी, लेकिन भारत सरकार के कथित ऐतराज के बाद इसे कैंसल कर दिया गया.

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मेकर्स के साथ खड़ा है Zee5

फिल्म को लेकर Zee5 का कहना है कि, वे फिल्म और इसके मेकर्स के साथ खड़े हैं, लेकिन उन्होंने फिल्म हटाने की कोई साफ वजह नहीं बताई. प्लेटफॉर्म ने सिर्फ इतना कहा कि 'मौजूदा हालातों और घटनाक्रमों को देखते हुए फिल्म को अभी उपलब्ध नहीं कराया जा सकता.' हालांकि, भले ही फिल्म को ओटीटी से हटा दिया गया हो, लेकिन दिलजीत दोसांझ का कहना है कि मूवी दर्शकों तक पहुंच चुकी है और इंटरनेट पर लोग इसे लगातार देख और पसंद कर रहे हैं. अब देखना होगा कि क्या 'सतलुज' कभी दोबारा कानूनी अड़चनों को पार कर स्क्रीन पर लौट पाती है या नहीं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…