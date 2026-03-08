ENG हिन्दी
Women's Day: महिलाओं के कदम चूमती है भारत की सबसे महंगी वेब सीरीज, OTT पर आते ही रच दिया था इतिहास

Most expensive Indian web series of OTT on Women's Day: आज वूमन्स डे के मौके पर हम आपको एक ऐसी वेब सीरीज के बारे में बताने वाले हैं जिस पर पानी की तरह पैसे बहाए गए थे. इस सीरीज में दिखाया गया था कि एक औरत की ताकत क्या हो सकती है. 9 एपिसोड की इस सीरीज ने आते ही बवाल मचा दिया था.

By: Shivani Duksh  |  Published: March 8, 2026 10:15 AM IST

Most expensive Indian web series of OTT on Women's Day: आज देशभर में वूमन्स डे (Women's Day 2026) मनाया जा रहा है. इस खास मौके पर हर कोई अपने आसपास की महिलाओं को अपने अंदाज में सम्मान दे रहा है. अब औरतों को इज्जत देने में भला बॉलीवुड ने कभी कमी नहीं रखी है. बॉलीवुड समझता है कि समाज में महिलाओं का कदम से कदम मिलाकर चलना कितना जरूरी है. यही वजह है कि अक्सर बॉलीवुड फिल्मों में वूमेन इम्पॉवरमेंट का झंडा लहराया जाता है. आज हम बॉलीवुड के ऐसे ही क्राफ्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें केवल महिलाओं को ही आगे रखा गया है. आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की एक ऐसी वेब सीरीज की जिसे बनाने में पानी की तरह पैसा बहाया गया. इस वेब सीरीज को इंडिया की सबसे महंगी वेब सीरीज माना जाता है. हालांकि इस फिल्म की पूरी कहानी महिलाओं के ही इर्द गिर्द है. यहां हम बात कर रहे हैं संजय लीला भंसाली (Sanjay Leela Bhansali) की वेब सीरीज हीरामंडी (Heeramandi) की... इस सीरीज के जरिए बहुत से बॉलीवुड सितारों ने अपना ओटीटी डेब्यू किया था. 9 एपिसोड्स की इस सीरीज ने आते ही बवाल मचा दिया था.

आखिर क्या था वेब सीरीज ‘हीरामंडी: द डायमंड बाजार’ में खास?

सोशल मीडिया पर हर कोई केवल हीरामंडी के बारे में ही बात कर रहा था. संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज ‘हीरामंडी: द डायमंड बाजार’ में मनीषा कोइराला, अदिति राव हैदरी, सोनाक्षी सिन्हा, ऋचा चड्डा और शर्मीन शेहगल जैसी हसीनाओं ने कहानी को बढ़ा था. फिल्म का सेट ऐसा कि आप तांकते रह जाएं. सीरीज में दिखाया गया था कि आजादी से पहले तवायफों का देश में क्या रुतबा था. सारे राजा इनके कदमों में गिरा करते थे. फिल्म में मुजरे से लेकर मेहंदी और कॉस्ट्यूम तक हर चीज पर बारीकी से काम किया गया था.

इतने बजट में बनी थी हीरामंडी: द डायमंड बाजार

हीरामंडी: द डायमंड बाजार की कहानी पाकिस्तान के लाहौर में गढ़ी गई है जो कि कभी गुलाम भारत का हिस्सा हुआ करता था. सीरीज में मल्लिकाजान नाम की तवायफ की कहानी दिखाई गई है जो कि सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी कर सकती है, हालांकि फिर एक ऐसा समय आया जब आजादी की लड़ाई में मल्लिकाजान और उसकी टोली ने आवाज उठानी शुरू कर दी. मल्लिकाजान ने अंग्रेजों से मुकाबला करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था. आपको जानकर हैरानी होगी कि हीरामंडी: द डायमंड बाजार को बनाने 200 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

