हाल ही में फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो (Zomato) ने अपना नया एड रिलीज किया था। इसमें बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) और एक्ट्रेस कटरीना कैफ (Katrina Kaif) नजर आए। हालांकि ये एड लॉन्च होने के तुरंत बाद विवादों में घिर गया है। इसे लेकर लोग जमकर कंपनी की आलोचना कर रहे हैं। इस एड पर विवाद इतना बढ़ गया है कि खुद कंपनी को सफाई देते हुए बयान जारी करना पड़ गया। साथ ही कुछ लोग एड कैंपेन की तारीफ भी कर रहे हैं।

दरअसल इस एड में कंपनी ने मैसेज दिया कि चाहे ऋतिक या फिर कटरीना कैफ जैसे स्टार्स ही क्यों ना हों, उनकी कंपनी के लिए हर ग्राहक का ऑर्डर एक समान होता है। वो हर एक ऑर्डर को एक समान तरीके से देखते हैं। हालांकि लोगों ने इसे दूसरे तरीके से देखा। लोगों ने कहा कि जहां कंपनी के डिलिवरी पार्टनर कम पैसों में अपना जीवन चला रहे हैं और एकदम कम पैसों के साथ इतनी मेहनत कर रहे हैं। इस पर सोशल मीडिया यूजर्स डिलिवरी पार्टनर को कम पेमेंट देने और समय के लिए उन्हें पाबंद करने के कारण जोमैटो पर सवाल उठा रहे हैं। साथ ही कह रहे हैं कि कंपनी अपने डिलिवरी पार्टनर को ठीक ठाक पैसे देने की बजाय बड़े-बड़े स्टार्स पर पानी की तरह पैसे बहा रही है। इसके बाद कंपनी ने सफाई देते हुए बयान जारी किया है। देखिए कंपनी का 'विवादित' एड...

इसके बाद कंपनी ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि हर एक चीज के दो पहलू होते हैं। इस एड के जरिए हमने जताने की कोशिश की है कि हमारे डिलिवरी पार्टनर ही हमारे हीरो हैं। हम सब अपने डिलिवरी पार्टनर की इज्जत करते हैं। हमारे लिए हर एक ग्राहक हीरो है, फिर वो आम ग्राहक हो या फिर ऋतिक या कटरीना। देखिए कंपनी की सफाई...

