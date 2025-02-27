पर्दे के खतरनाक विलेन, जानिए असल जिंदगी में कैसे हैं ये सितारे?

'प्रेम नाम है मेरा प्रेम चोपड़ा' अपने असल नाम से ही फेमस ये एक्टर आज 89 के हो चुके हैं, इंडस्ट्री में आए तो हीरो बनने थें लेकिन विलेंस के किरदार ने इन्हें अपार सफलता दिलाई. Source: Bollywoodlife.com