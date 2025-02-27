पर्दे के खतरनाक विलेन, जानिए असल जिंदगी में कैसे हैं ये सितारे?
Astha Mishra
| Feb 27, 2025
बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री अपने दमदार विलेन के बिना अधूरी है, अपनी दमदार एक्टिंग से विलेन फिल्म का मजा दुगना कर देते हैं.
शोले फिल्म से फेमस अमजद खान असल जिंदगी में बहुत ही सरल स्वभाव के थे, इनका फेमस डायलॉग 'कितने आदमी थे' आज भी लोगों के दिलों में बसा है.
कबीर बेदी बॉलीवुड के खूंखार खलनायकों में से एक हैं, इन्होंने अब तक चार शादियां की हैं.
'मोगैंबो खुश हुआ' डायलॉग सुनते ही हमारे दिमाग में अमरीश पुरी आते हैं, जितने खूंखार ये ऑन स्क्रीन दिखते थें उतने ही नरम दिल और मजाकिया इंसान थें
शक्ति कपूर की एक्टिंग स्किल्स के आज भी लोग दीवाने हैंं इन्होंने लोगों को हंसाने के साथ-साथ डराने का भी काम किया है, ये अपनी वर्सेटिलिटी के लिए जाने जाते हैंं
'प्रेम नाम है मेरा प्रेम चोपड़ा' अपने असल नाम से ही फेमस ये एक्टर आज 89 के हो चुके हैं, इंडस्ट्री में आए तो हीरो बनने थें लेकिन विलेंस के किरदार ने इन्हें अपार सफलता दिलाई.
आशुतोष राणा कई फिल्मों में विलेंस का रोल निभाते नजर आए हैं, लेकिन असल जिंदगी में एक आदर्शवादी इंसान हैं.
बॉलीवुड के ये विलेन पर्दे पर जितने खतरनाक दिखते हैं, असल जिंदगी में उतने ही नेकदिल इंसान हैं.
