दिलीप कुमार से शाहरुख खान तक, बॉलीवुड की वो ब्लॉकबस्टर फिल्में: जो सालों तक सिनेमाघरों में छाई रहीं.

Astha Mishra Source: Bollywoodlife.com | Mar 06, 2025

बॉलीवुड की कुछ ऐसी फिल्में जिन्होंने थियेटर्स में लंबे समय तक दर्शकों का मनोरंजन किया है.

Source: Bollywoodlife.com

सबसे पहले बात करते हैं रमेश सिप्पी के निर्देशन में बनी फिल्म 'शोले' की जिसने लगभग 5 साल तक सिनेमाघरों में दर्शकों का मनोरंजन किया है.

Source: Bollywoodlife.com

दिलीप कुमार, मधुबाला और पृथ्वीराज कपूर की फिल्म मुगल-ए-आजम' लगभग 150 सप्ताह तक सिनेमाघरों में लगी रही थी.

Source: Bollywoodlife.com

अशोक कुमार की फिल्म 'किस्मत' लगभग 3 साल तक सिनेमा घरों में लगी थी, और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग एक करोड़ की कमाई की थी.

Source: Bollywoodlife.com

शाहरुख खान की फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जायेंगे' 1995 में रिलीज हुई थी और आज भी ये फिल्म मुंबई के मराठा मंदिर दर्शक बड़े पर्दे पर देख सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

सलमान खान की फिल्म 'मैने प्यार किया' लगभग 50 सप्ताह तक सिनेमाघरों में लगी थी, आज भी ये फिल्म दर्शकों को खूब पसंद आती है.

Source: Bollywoodlife.com

इस लिस्ट में 'कहो ना प्यार है', 'राजा हिंदुस्तानी' ये फिल्में भी शामिल है ये फिल्में लगभग 1 साल तक सिनेमा घरों में चली थी.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: अमेरिका के मंदिर में रचाई शादी, 8 सालों में ही छूटा पति का साथ, सदमें में गई...

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.