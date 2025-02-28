ऋषि कपूर को याद कर भावुक हुईं नीतू कपूर, शेयर की पुरानी तस्वीर
Astha Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 28, 2025
नीतू कपूर और ऋषि कपूर की जोड़ी को कौन नहीं जानता है जितना पर्दे पर यह जोड़ी कमाल करती थी उतना ही रियल लाइफ में भी यह जोड़ी बेमिसाल थी.
नीतू 'सिंह' से 'कपूर' 22 जनवरी 1980 को बनी, इस दिन इन्होंने 7 फेरे लेकर एक दूसरे को अपने जीवनसाथी के रूप में चुना.
हालांकि एक्टर ऋषि कपूर अब हमारे बीच नही रहे 2020 में कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई.
साल 1976 मे रिलीज हुई बॉलीवुड क्लासिक फिल्म 'कभी-कभी' को आज 49 वर्ष पूरे कर चुकी है.
इस मौके पर नीतू कपूर ने अपने लेट हस्बैंड उर्फ को एक्टर ऋषि कपूर को याद किया.
उन्होंने इस मौके पर फिल्म 'कभी-कभी' से ऋषि कपूर के साथ अपनी एक पुरानी तस्वीर शेयर की है.
इस तस्वीर ने एक्ट्रेस की पूरानी यादें फिर से ताजा कर दी.
यश चोपड़ा के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में नीतू और ऋषि के साथ अमिताभ बच्चन, राखी और शशी कपूर जैसे दिग्गज कलाकार नजर आए.
इस फिल्म के गाने जैसे 'कभी-कभी मेरे दिल में ख्याल आता है', 'तेरे चेहरे से नजर नहीं' आज भी लोगों के दिलों में बसते हैं.
फिल्म कभी-कभी के अलावा इस जोड़ी ने और भी कई फिल्मों में साथ काम किया है जैसे अमर अकबर एंथोनी, रूफू चक्कर, खेल खेल में.
