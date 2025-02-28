ऋषि कपूर को याद कर भावुक हुईं नीतू कपूर, शेयर की पुरानी तस्वीर

Astha Mishra Source: Bollywoodlife.com | Feb 28, 2025

नीतू कपूर और ऋषि कपूर की जोड़ी को कौन नहीं जानता है जितना पर्दे पर यह जोड़ी कमाल करती थी उतना ही रियल लाइफ में भी यह जोड़ी बेमिसाल थी.

Source: Bollywoodlife.com

नीतू 'सिंह' से 'कपूर' 22 जनवरी 1980 को बनी, इस दिन इन्होंने 7 फेरे लेकर एक दूसरे को अपने जीवनसाथी के रूप में चुना.

Source: Bollywoodlife.com

हालांकि एक्टर ऋषि कपूर अब हमारे बीच नही रहे 2020 में कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई.

Source: Bollywoodlife.com

साल 1976 मे रिलीज हुई बॉलीवुड क्लासिक फिल्म 'कभी-कभी' को आज 49 वर्ष पूरे कर चुकी है.

Source: Bollywoodlife.com

इस मौके पर नीतू कपूर ने अपने लेट हस्बैंड उर्फ को एक्टर ऋषि कपूर को याद किया.

Source: Bollywoodlife.com

उन्होंने इस मौके पर फिल्म 'कभी-कभी' से ऋषि कपूर के साथ अपनी एक पुरानी तस्वीर शेयर की है.

Source: Bollywoodlife.com

इस तस्वीर ने एक्ट्रेस की पूरानी यादें फिर से ताजा कर दी.

Source: Bollywoodlife.com

यश चोपड़ा के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में नीतू और ऋषि के साथ अमिताभ बच्चन, राखी और शशी कपूर जैसे दिग्गज कलाकार नजर आए.

Source: Bollywoodlife.com

इस फिल्म के गाने जैसे 'कभी-कभी मेरे दिल में ख्याल आता है', 'तेरे चेहरे से नजर नहीं' आज भी लोगों के दिलों में बसते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म कभी-कभी के अलावा इस जोड़ी ने और भी कई फिल्मों में साथ काम किया है जैसे अमर अकबर एंथोनी, रूफू चक्कर, खेल खेल में.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: March OTT Releases: मार्च में ओटीटी पर रिलीज होंगी ये सीरीज-मूवीज

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.