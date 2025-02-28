ऋषि कपूर को याद कर भावुक हुईं नीतू कपूर, शेयर की पुरानी तस्वीर

नीतू कपूर और ऋषि कपूर की जोड़ी को कौन नहीं जानता है जितना पर्दे पर यह जोड़ी कमाल करती थी उतना ही रियल लाइफ में भी यह जोड़ी बेमिसाल थी. Source: Bollywoodlife.com