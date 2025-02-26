आखिर क्यों बताया सपना अवस्थी ने किंग खान को अपने करियर के लिए लकी

Astha Mishra Source: Bollywoodlife.com | Feb 26, 2025

सपना अवस्थी 90 की दशक की एक जानी-मानी सिंगर रह चुकी हैं.

इन्होंने 'बन्नो तेरी अखियां', 'परदेसी परदेसी', 'यूपी बिहार लूटने' जैसे गानों में अपनी आवाज से लोगों के दिलों में एक खास जगह बनाई है.

लेकिन असली पहचान इन्हें 'दिल से' फिल्म के गाने छैया छैया से मिली है जिसमें मलाइका अरोड़ा और शाहरुख खान ने डांस किया है.

हाल ही में हुए एक इंटरव्यू के दौरान सपना अवस्थी ने बताया की शाहरुख खान उनके करियर के लिए लकी है.

शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित स्टारर फिल्म 'हम तुम्हारे हैं सनम' के गाने 'सब कुछ भुला दिया' के बाद उन्होंने ये तक कहा कि "उनके गाने गाकर ही हमारी लाइफ चल रही है".

अपने लाइफ के इस सबसे बड़े हिट के लिए सपना अवस्थी 'ए आर रहमान' और 'गुलजार जी' को धन्यवाद कहती हैं.

सपना अवस्थी ने छैया छैया से जुड़ी कुछ बातों का जिक्र करते हुए कहा कि ए आर रहमान के साथ काम करना उनका एक बहुत बड़ा सपना था.

उन्होंने ये भी बताया जब उन्हें 'ए आर रहमान' के मैनेजर का कॉल आया तो उन्हें लगा कि उनके साथ कोई प्रैंक कर रहा है.

इस उम्र में भी बहुत कुछ करने का जज़्बा रखती है सपना अवस्थी.

