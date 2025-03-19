आकांक्षा पुरी और खेसारी लाल के रिश्ते पर सस्पेंस खत्म! एक्ट्रेस के पोस्ट ने...
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
Mar 19, 2025
भोजपुरी इंडस्ट्री में इन दिनों एक्ट्रेस आकांक्षा पुरी जमकर धमाल मचा रही हैं.
एक्ट्रेस भोजपुरी सुपरस्टार खेसार लाल यादव संग खूब गाने और फिल्में कर रही हैं.
वहीं अब आकांक्षा पुरी और खेसारी लाल यादव का नाम साथ में जुड़ने लगा है.
इसी बीच आकांक्षा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर खलबली मचा दी है.
दरअसल, आकांक्षा ने खेसारी संग कुछ रोमांटिक फोटोज शेयर की हैं. जिसके कैप्शन में उन्होंने एक्टर पर खूब प्यार लुटाया है.
एक्ट्रेस के इस पोस्ट के बाद कहा जा रहा है कि आकांक्षा पुरी ने खेसारी संग अपने रिश्ते को कंफर्म किया है.
एक्ट्रेस ने लिखा, 'आप जैसा व्यक्ति हर किसी के जीवन में नहीं आता.'
'आप न सिर्फ एक खास इंसान हो, बल्कि हर पल को बेहतर बनाने का एक कारण हो.'
'इस खास दिन पर मैं आपकी ढेर सारी खुशियों की कामना करती हूं.
'आपकी मुस्कान हमेशा वैसे ही खिलती रहे जैसे आज खिल रही है. आपकी ज़िन्दगी में हर दिन नया उत्साह और प्रेम लेकर आए.'
'जन्मदिन मुबारक हो. ढेर सारा प्यारा.' ये पोस्ट एक्ट्रेस ने खेसारी के जन्मदिन पर किया था.
लेकिन इसी पोस्ट के सामने आने के बाद लोग आकांक्षा को भाभी कहकर बुलाने लगे.
जिसके बाद माना जाने लगा कि एक्ट्रेस ने अपना रिश्ता कंफर्म किया है.
हालांकि खेसारी या आकांक्षा की तरफ से अपने रिश्ते को लेकर कोई बयान सामने नहीं आया है.
