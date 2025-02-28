शादी से पहले हुई प्रेग्नेंट और करवाया अबॉर्शन? कौन है ये भोजपुरी हसीना?
बॉलीवुड इंडस्ट्री में शादी से पहले कई हसीनाएं प्रेग्नेंट हुई हैं, जिसके बाद उन्होंने अपने पार्टनर संग मैरिड लाइफ शुरू की.
लेकिन क्या आप जानते हैं कि शादी से पहले प्रेग्नेंसी और अबॉर्शन की बात सुनकर एक हसीना भड़क गई थीं.
ये कोई और नहीं बल्कि भोजपुरी हसीना अक्षरा सिंह हैं, जो पवन सिंह के साथ लंबे समय तक रिश्ते में रहीं.
पवन सिंह संग ब्रेकअप के बाद अक्षरा सिंह पर इसी रिश्ते में प्रेग्नेंट होने और अबॉर्शन करवाने का आरोप लगा था.
अक्षरा पर ये आरोप पवन सिंह की पत्नी रह चुकी ज्योति सिंह ने लगाए थे, जो अब एक्टर से तलाक ले चुकी हैं.
इन आरोपों पर अक्षरा ने कहा था कि प्रेग्नेंट होने और अबॉर्शन कराने के आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है.
एक्ट्रेस ने बताया था कि इस बारे में मेरे पिता से भी पूछा गया था. यह मेरे लिए बहुत शर्मनाक था.
इस पर एक्ट्रेस ने आगे कहा था कि मेरा पिता चाहते थे कि मैं खुदखुशी कर लूं. इससे ज्यादा और क्या बुरा होगा.
बता दें कि अक्षरा सिंह और पवन सिंह का ब्रेकअप काफी बुरा हुआ था.
अक्षरा ने पवन सिंह पर गंभीर आरोप लगाए थे.
