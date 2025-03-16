भोजपुरी एक्ट्रेसेस संग अपने रिश्तों को लेकर अक्षरा सिंह का खुलासा, इस एक्ट्रेस को माना था...

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Mar 16, 2025

भोजपुरी की टॉप एक्ट्रेस अक्षरा सिंह आज अपनी इंडस्ट्री और लोगों के दिलों में खास जगह बना चुकी हैं.

एक्ट्रेस अपनी फिल्मों के साथ-साथ अपनी बेबाकी के लिए भी जानी जाती हैं. वह अक्सर हर मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखती हैं.

इसी बीच एक्ट्रेस का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह भोजपुरी की टॉप एक्ट्रेसेस के बारे में खुलकर बात करती नजर आईं.

वहीं जब उनसे कुछ एक्ट्रेसेस का नाम लेकर उनके बारे में पूछा गया तो उन्होंने बड़ी ही बेबाकी से उनके बारे में बताया.

काजल राघवानी के बारे में बता करते हुए उन्होंने एक्ट्रेस को क्यूट और स्वीट बताया.

अक्षरा सिंह ने डिंपल सिंह के बारे में भी बात की वो भी काफी अच्छी हैं और उनसे उनकी बातचीत होती रहती हैं.

इसके बाद जब उनसे आम्रपाली दुबे के बारे में पूछा गया तब उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर फैंस चौंक सकते हैं.

दरअसल, अक्षरा ने आम्रपाली के बारे में बोलते हुए कहा कि वह उनकी बहन रह चुकी हैं.

हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि उनके बीच अब बातचीत नहीं है, लेकिन वह आज भी आम्रपाली को अपनी बहन ही मानती हैं.

