भोजपुरी एक्ट्रेसेस संग अपने रिश्तों को लेकर अक्षरा सिंह का खुलासा, इस एक्ट्रेस को माना था...
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 16, 2025
भोजपुरी की टॉप एक्ट्रेस अक्षरा सिंह आज अपनी इंडस्ट्री और लोगों के दिलों में खास जगह बना चुकी हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस अपनी फिल्मों के साथ-साथ अपनी बेबाकी के लिए भी जानी जाती हैं. वह अक्सर हर मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इसी बीच एक्ट्रेस का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह भोजपुरी की टॉप एक्ट्रेसेस के बारे में खुलकर बात करती नजर आईं.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं जब उनसे कुछ एक्ट्रेसेस का नाम लेकर उनके बारे में पूछा गया तो उन्होंने बड़ी ही बेबाकी से उनके बारे में बताया.
Source:
Bollywoodlife.com
काजल राघवानी के बारे में बता करते हुए उन्होंने एक्ट्रेस को क्यूट और स्वीट बताया.
Source:
Bollywoodlife.com
अक्षरा सिंह ने डिंपल सिंह के बारे में भी बात की वो भी काफी अच्छी हैं और उनसे उनकी बातचीत होती रहती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इसके बाद जब उनसे आम्रपाली दुबे के बारे में पूछा गया तब उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर फैंस चौंक सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
दरअसल, अक्षरा ने आम्रपाली के बारे में बोलते हुए कहा कि वह उनकी बहन रह चुकी हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि उनके बीच अब बातचीत नहीं है, लेकिन वह आज भी आम्रपाली को अपनी बहन ही मानती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: OTT Releases: मार्च के थर्ड वीक में होगा मनोरंजन जब रिलीज होंगी ये सीरीज-मूवीज
अगली वेब स्टोरी देखें.