अक्षरा सिंह का विदेशी धरती पर देसी अवतार, साड़ी-बिंदी लुक ने लूटा फैंस का दिल, लिखा ये खास पोस्ट?
Masummba Chaurasia
| May 25, 2025
अक्षरा सिंह का नाम भोजपुरी इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेसेज में शुमार है, जिनकी पॉपुलैरिटी का आलम अलग ही है.
एक्ट्रेस जहां भी जाती हैं, उनकी एक झलक पाने के लिए फैंस की लाइन लग जाती है.
अक्षरा सिंह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं, और अकसर अपने फैंस के साथ अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल बातें शेयर करतीं रहतीं हैं.
एक्ट्रेस के इंस्टाग्राम पर 6 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. हाल ही में अक्षरा सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की है.
जिसमें उनका देसी अंदाज उनके फैंस को खूब भा रहा है, उनकी तस्वीरे कुछ ही घंटों में वायरल हो गईं हैं.
बता दें, अक्षरा सिंह इस वक्त अमेरिका में हैं. यहां कॉन्क्लेव 2025 अटेंड करने एक्ट्रेस पहुंची थी.
जहां टाइम्स स्क्वायर के सामने एक्ट्रेस ने एक से बढ़ कर एक कातिलाना पोज दिए, जो काबिलेतारीफ हैं.
जहां से एक्ट्रेस ने अपनी खूबसूरत फोटो शेयर की हैं. इन तस्वीरों में अक्षरा सिंह वाइन कलर की साड़ी में नजर आ रही हैं.
इस साड़ी के साथ एक्ट्रेस ने ग्रीन कलर का ब्लाउज पेयर किया है, साथ ही गोल्डन ज्वेलरी, ओपन कर्ल हेयर और छोटी सी बिंदी से उन्होंनेअपने लुक को कंप्लीट किया है.
इन तस्वीरों को शेयर कर एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा है, 'घर से मीलों दूर, गर्व के साथ अपनी जड़ों को धारण करना.''
बहरहाल, अक्षरा सिंह ने गर्व के साथ भारतीय संस्कृति को अमेरिका की धरती पर बयां किया.
