स्टाइल और हॉटनेस का परफेक्ट कॉम्बो है Monalisa का नया लुक, तस्वीरों ने बढ़ाया इंटरनेट का पारा
Sadhna Mishra
| Mar 31, 2025
भोजपुरी स्टार मोनालिसा अपने स्टाइल से फिर सुर्खियों में हैं.
हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें वह गोल्डन आउटफिट में नजर आ रही हैं.
इन फोटोज में उनका हॉट लुक देखने को मिल रहा है, जिसमें वो कमाल की लग रही हैं.
इन फोटोज को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा 'Glitter & Gold' जो उनके लुक से एकदम मैच कर रहा है.
उनका ये अवतार फैंस को खूब भा रहा है और वह जमकर प्यार लुटा रहे हैं.
एक फैंस ने लिखा, 'गोल्डन क्वीन', 'फायर लुक' जैसे कमेंट्स कर तारीफ कर रहे हैं.
मोनालिसा का ये पोस्ट कुछ घंटों में ही वायरल हो गया और हजारों लाइक्स और कमेंट्स आ गए.
एक फैन बोला, 'खूबसूरती हर दिन बढ़ रही है,' दूसरा बोला, 'ग्लैमर में टॉप.'
मोनालिसा भोजपुरी के अलावा बिग बॉस 10 में भी नजर आ चुकी हैं और वह कई हिंदी शोज में भी काम कर चुकी हैं.
साथ ही एक्ट्रेस की सोशल मीडिया पर अच्छी फैन फॉलोइंग है और वह अक्सर अपने स्टाइल से सबको लुभाती हैं.
