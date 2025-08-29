सादगी भरे लुक में 'बप्पा' की भक्ति करती नजर आईं मोनालिसा, तस्वीरों से नजर हटाना होगा मुश्किल
Masummba Chaurasia
| Aug 29, 2025
भोजपुरी फिल्मों की ग्लैमरस अदाकारा मोनालिसा ने इस बार गणेश चतुर्थी के मौके पर अपनी खूबसूरत तस्वीरों से फैंस का दिल जीत लिया है.
एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर कीं, जिसमें वह भगवान गणेश जी की पूजा करती हुईं, दिखाई दे रही हैं.
इस खास मौके पर मोनालिसा ने पिंक कलर की प्रिंटेड साड़ी पहनी है, जिसके बॉर्डर पर शानदार एंब्रॉयडरी का काम दिख रहा है.
साड़ी के साथ उन्होंने मैचिंग ब्लाउज पहना है, और गले में सोने का हार डालकर उन्होंने अपने लुक में चार चांद लगाए हैं.
उनके झुमके और मिनिमल मेकअप ने उनके लुक को और भी ज्यादा ट्रेडिशनल और एलीगेंट बना दिया है.
मोनालिसा ने इस दौरान न्यूड शेड लिपस्टिक और सिंपल हेयरस्टाइल से अपने पूरे गेटअप को बैलेंस किया है.
पूजा करते वक्त उनकी सादगी और मासूमियत ने फैंस का ध्यान खींचा, जिन तस्वीरों से नजरें हटाना मुश्किल है.
सोशल मीडिया पर फैंस उनकी इन तस्वीरों पर लगातार प्यार और तारीफों की बरसात कर रहे हैं.
कई लोग तो उन्हें 'गॉर्जियस क्वीन' कहकर कॉम्प्लिमेंट दे रहे हैं, भर-भरकर हार्ट और फायरल इमोजी शेयर कर रहे हैं.
