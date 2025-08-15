पिंक ड्रेस में दो चोटी बांधे कहर ढा रहीं मोनालिसा, तस्वीरें देख फैंस बोले- 'दिल ले...'

Masummba Chaurasia Source: Bollywoodlife.com | Aug 14, 2025

भोजपुरी सिनेमा की फेमस एक्ट्रेस मोनालिसा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और फैंस के लिए रोज नए फोटो-वीडियो शेयर करती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

हाल ही में मोनालिसा ने इंस्टाग्राम पर कुछ नई तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें उन्होंने पिंक ड्रेस पहनी है, और दो चोटी बनाई है.

Source: Bollywoodlife.com

पिंक ड्रेस के साथ दो चोटियों में मोनालिसा का लुक फैंस को बेहद क्यूट और ग्लैमरस लग रहा है.

Source: Bollywoodlife.com

तस्वीरों के कैप्शन में उन्होंने लिखा, 'हम प्रकृति के बीच रहकर कभी ऊब नहीं सकते' और उस जगह को टैग किया जहां वो ठहरी हुई हैं.

Source: Bollywoodlife.com

फैंस उनके इस लुक पर जमकर रिएक्शन दे रहे हैं, कोई कह रहा है, 'दो चोटी में बेहद क्यूट लग रही हैं' तो कोई स्कूल डेज याद कर रहा है.

Source: Bollywoodlife.com

इन दिनों मोनालिसा हिल स्टेशन पर छुट्टियां मना रही हैं, जहां वो पति विक्रांत सिंह राजपूत के साथ समय बिता रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

मोनालिसा और विक्रांत की शादी को 8 साल हो चुके हैं, लेकिन उनकी बॉन्डिंग आज भी उतनी ही खास है.

Source: Bollywoodlife.com

भोजपुरी फिल्मों के अलावा मोनालिसा ने हिंदी और साउथ फिल्मों में भी काम किया है, साथ ही टीवी शो 'जादू तेरी नजर' में भी नजर आई थीं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: हरितालिका तीज पर पहनें इन एक्ट्रेसेस की तरह खूबसूरत साड़ियां, लुक देख दीवाने हो जाएंगे पतिदेव

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.