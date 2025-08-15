पिंक ड्रेस में दो चोटी बांधे कहर ढा रहीं मोनालिसा, तस्वीरें देख फैंस बोले- 'दिल ले...'
Masummba Chaurasia
| Aug 14, 2025
भोजपुरी सिनेमा की फेमस एक्ट्रेस मोनालिसा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और फैंस के लिए रोज नए फोटो-वीडियो शेयर करती हैं.
हाल ही में मोनालिसा ने इंस्टाग्राम पर कुछ नई तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें उन्होंने पिंक ड्रेस पहनी है, और दो चोटी बनाई है.
पिंक ड्रेस के साथ दो चोटियों में मोनालिसा का लुक फैंस को बेहद क्यूट और ग्लैमरस लग रहा है.
तस्वीरों के कैप्शन में उन्होंने लिखा, 'हम प्रकृति के बीच रहकर कभी ऊब नहीं सकते' और उस जगह को टैग किया जहां वो ठहरी हुई हैं.
फैंस उनके इस लुक पर जमकर रिएक्शन दे रहे हैं, कोई कह रहा है, 'दो चोटी में बेहद क्यूट लग रही हैं' तो कोई स्कूल डेज याद कर रहा है.
इन दिनों मोनालिसा हिल स्टेशन पर छुट्टियां मना रही हैं, जहां वो पति विक्रांत सिंह राजपूत के साथ समय बिता रही हैं.
मोनालिसा और विक्रांत की शादी को 8 साल हो चुके हैं, लेकिन उनकी बॉन्डिंग आज भी उतनी ही खास है.
भोजपुरी फिल्मों के अलावा मोनालिसा ने हिंदी और साउथ फिल्मों में भी काम किया है, साथ ही टीवी शो 'जादू तेरी नजर' में भी नजर आई थीं.
