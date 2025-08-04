नो-मेकअप लुक में भी कहर ढा गईं भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा, फैंस बोले, 'नेचुरल ब्यूटी हो तो...'

किसी ने उन्हें 'नेचुरल ब्यूटी' कहा तो किसी ने हार्ट इमोजी भेजकर अपना प्यार जताया, इन तस्वीरों में मोनालिसा किसी ऑफिस जैसी जगह पर बैठी नजर आ रही हैं. Source: Bollywoodlife.com