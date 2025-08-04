नो-मेकअप लुक में भी कहर ढा गईं भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा, फैंस बोले, 'नेचुरल ब्यूटी हो तो...'
Masummba Chaurasia
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 03, 2025
भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ नई तस्वीरें शेयर कीं हैं, जिनमें वो बिना मेकअप के नजर आ रही हैं.
उनका ये सादगीभरा लुक फैंस को खूब पसंद आया. मोनालिसा की इन तस्वीरों पर फैंस ने दिल खोलकर प्यार बरसाया.
किसी ने उन्हें 'नेचुरल ब्यूटी' कहा तो किसी ने हार्ट इमोजी भेजकर अपना प्यार जताया, इन तस्वीरों में मोनालिसा किसी ऑफिस जैसी जगह पर बैठी नजर आ रही हैं.
कभी फोन पर बातें करती दिखीं, तो कभी कैमरे की तरफ पोज देती हुई. अपने बिजी शेड्यूल के बावजूद मोनालिसा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं.
मोनालिसा ने ज्यादातर पहचान भोजपुरी फिल्मों से पाई, लेकिन उन्होंने हिंदी और साउथ इंडस्ट्री में भी नाम कमाया है.
मोनालिसा ने अपने पति विक्रांत सिंह राजपूत का 39वां जन्मदिन खास अंदाज में सेलिब्रेट किया था.
दोनों की रोमांटिक फोटोज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थीं.
