Diwali 2025: दिवाली पर दिखना है पटाखा! मोनालिसा की तरह ट्राई करें रेड साड़ी, देखने वालों की नहीं हटेगी नजर
Masummba Chaurasia
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 17, 2025
मोनालिसा रेड साड़ी में कहर ढा रहीं है, अगर आप भी इस फेस्टिव सीजन में एलीगेंट और ग्लैमरस दिखना चाहती हैं, तो इस तरह की साड़ी परफेक्ट ऑप्शन है.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस ने स्लीवलैस ब्लाउज के साथ अपनी साड़ी को पेयर किया है, आप चाहें तो मिरर वर्क या सीक्विन ब्लाउज चुन सकती हैं ताकि लुक और भी रिच लगे.
Source:
Bollywoodlife.com
मोनालिसा ने झुमकों और बैंगल्स के साथ मिनिमल जूलरी रखी. दिवाली पार्टी में अगर साड़ी हैवी हो तो जूलरी हल्की रखें, ताकि लुक बैलेंस्ड दिखे.
Source:
Bollywoodlife.com
उन्होंने अपने बालों को सॉफ्ट वेव्स में खुला रखा है, जो उनके लुक में नेचुरल चार्म जोड़ रहा है. अगर आप भी साड़ी के साथ मॉडर्न टच चाहती हैं, तो ये हेयरस्टाइल परफेक्ट है.
Source:
Bollywoodlife.com
छोटी सी रेड बिंदी ने मोनालिसा के पूरे लुक में ट्रेडिशनल एलेगेंस जोड़ दिया है. ट्रेडिशनल लुक में यह छोटी सी एक्सेसरी बड़ा फर्क लाती है.
Source:
Bollywoodlife.com
मोनालिसा ने स्मोकी आईज और न्यूड लिपस्टिक के साथ बैलेंस्ड मेकअप लुक चुना. अगर आप साड़ी के रंग को हाईलाइट करना चाहती हैं, तो ये मेकअप आइडियल बेस्ट है.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस ने साड़ी के साथ ब्लॉक हील सैंडल पहनीं. दिवाली सेलिब्रेशन में आराम और स्टाइल दोनों के लिए ये सबसे बेस्ट चॉइस है.
Source:
Bollywoodlife.com
लाइट्स और डेकोरेशन के बीच बैठकर मोनालिसा ने शानदार तस्वीरें क्लिक कराईं हैं. आप भी दिवाली लाइट्स के साथ ऐसे ही पोज दे सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
मोनालिसा के इस लुक से इंस्पिरेशन लेकर आप भी अपने फेस्टिव फैशन को नया ट्विस्ट दे सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: दिमाग की एक-एक नस हिला देंगी ये सस्पेंस सीरीज, Prime Video पर हैं मौजूद
अगली वेब स्टोरी देखें.