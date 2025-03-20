बोल्ड अवतार में नजर आई भोजपुरी की ये हसीना, तस्वीरें देख आ जाएगा पसीना
Sadhna Mishra
| Mar 20, 2025
भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे बोल्ड और सेक्सी एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल नम्रत मल्ला इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं.
दरअसल, एक्ट्रेस ने इंटरनेट पर अपनी हॉट और बोल्ड तस्वीरों से अक्सर ही धमाल मचाती रहती हैं. ऐसे में आइए उनके कुछ फोटोज पर नजर डालते हैं.
इस प्रिंटेड क्रॉप टॉप और मैचिंग पिंक बॉटम में नम्रता कमाल की लग रही हैं. वहीं नेकलेस-ईयररिंग्स से लुक और निखरकर आ रहा है.
इस रेड ट्रेडिशनल ड्रेस और मैचिंग जूलरी में उनका क्लासिक अवतार फैंस का दिल जीत रहा है.
वहीं ब्लैक मोनोकिनी में हाई बन और ईयररिंग्स के साथ वो गॉर्जियस नजर आ रही हैं.
ग्रे ऑफ शोल्डर टॉप और ब्लैक पैंट में उनका स्टाइल देखते ही बन रहा है. एक्ट्रेस की ऐसी फोटोज फैंस को दीवाना बना देती हैं.
समुंदर किनारे पर्पल बिकिनी में नम्रता अपना फिगर फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं. इस फोटो पर फैंस की नजरें थम जाती हैं.
इस डार्क ग्रीन आउटफिट और कर्ली हेयर में नम्रता मल्ला बेहद हसीन लग रही हैं, वह हर अंदाज में जलवा बिखेरती हैं.
शाईनी टॉप-शॉर्ट्स के साथ ब्लैक बूट्स में नम्रता सिजलिंग पोज देती नजर आ रही हैं. एक्ट्रेस का यह लुक देख फैंस के पसीने छूट जाएंगे.
रेड ब्रालेट और प्रिंटेड स्कर्ट में झुमके-बिंदी के साथ नम्रता का देसी-ग्लैमरस अंदाज देखने लायक है.
बता दें कि नम्रता मल्ला ने 'अहिंसा' और 'चोर बाजार' जैसी फिल्मों में काम किया.
