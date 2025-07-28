भोजपुरी एक्ट्रेस रानी चटर्जी के इन लुक्स को देख हो जाएंगे दीवाने, साड़ी में लगती हैं कमाल
Shreya Pandey
| Jul 28, 2025
रानी चटर्जी भोजपुरी की सबसे खूबसूरत और हसीन एक्ट्रेस हैं.
लाल रंग की साड़ी, बिंदी, गजरा में एक्ट्रेस बहुत ज्यादा प्यारी लग रहीं हैं.
इन्होंने कई शानदार फिल्मों में भी काम किया है.
इस फोटो में एक्ट्रेस ने लाल और पिले रंग की साड़ी पहनी हैं.
इस फोटो में एक्ट्रेस एकदम दुल्हन की तरह नजर आ रहीं हैं.
एक्ट्रेस की इस फोटो को ही फैंस ने बहुत पसंद किया था.
इस चुनरी वाली साड़ी में भी एक्ट्रेस बहुत प्यारी लग रहीं हैं.
