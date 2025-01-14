भोजपुरी सिनेमा में गर्दा उड़ाने को तैयार ये स्टार्स, आने वाली हैं 5 बड़ी फिल्में
Masummba Chaurasia
| Jan 14, 2025
खेसारी लाल की दो फिल्में रिलीज को तैयार हैं.
ये दोनों फिल्मे इसी साल रिलीज हो सकती हैं.
खेसारी लाल की एक्शन थ्रिलर फिल्म डंस का ट्रेलर 14 जनवरी को सामने आएगा.
दिनेश लाल की एक हॉरर कॉमेडी फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है.
दिनेश लाल की फिल्म 'भूत मंडली' भी इसी साल थिएटरों में रिलीज हो सकती है.
भोजपुरी एक्टर यश कुमार के प्रोडक्शन हाउस में भी एक थ्रिलर फिल्म बन रही है.
वहीं इस साल फिल्म 'नागराज' और 'चंडालिका' भी रिलीज हो सकती हैं.
पवन सिंह ने अपनी अपकमिंग फिल्मों को लेकर इंस्टाग्राम पर अपडेट किया है.
उनकी अपकमिंग भोजपुरी फिल्म 'लाखन सिंह' है, फरवरी में जिसका ट्रेलर लॉच होगा.
