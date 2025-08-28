भोजपुरी स्टार्स भी 'बप्पा' की भक्ति में दिखें डूबे, मोनालिसा से काजल राघवानी तक ने धूमधाम से की गणपति पूजा
Masummba Chaurasia
| Aug 28, 2025
भोजपुरी क्वीन मोनालिसा ने अपने घर में धूमधाम से बप्पा का स्वागत किया.
पीली साड़ी और खुले बालों में उनका ट्रेडिशनल लुक फैंस को बेहद पसंद आ रहा है.
काजल राघवानी ने व्हाइट कुर्ती पहनकर गणपति पूजा की. सादगी भरे लुक में उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर छा गईं.
निधि झा ने हरे रंग की साड़ी पहनकर बप्पा की पूजा की और इंस्टाग्राम पर खूबसूरत फोटो शेयर किया. फोटो में उनके पालतू डॉग्स भी उनके साथ नजर आए.
आइटम सॉन्ग क्वीन सीमा सिंह ने पति और बेटे संग गणपति पूजा की. येलो साड़ी में उनका पारंपरिक लुक फैंस का दिल जीत रहा है.
पीली साड़ी, गहने और फूलों से सजी अंजना सिंह ने घर पर बप्पा की स्थापना कर पूजा की. उनकी तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं.
भोजपुरी इंडस्ट्री के स्टार्स की इन तस्वीरों और वीडियोज पर फैंस लगातार प्यार बरसा रहे हैं, और भक्ति भरे लुक्स की जमकर तारीफ कर रहे है.
