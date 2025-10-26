Chhath Puja 2025: छठ पर्व पर अक्षरा सिंह ने निभाई रस्में, खुद जलाया चुल्हा और बनाई पूड़ियां, फोटोज ने मचाया तहलका!
Masummba Chaurasia
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 26, 2025
भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने इस साल भी पूरे श्रद्धा भाव से छठ व्रत रखा और रस्में निभाईं.
Source:
Bollywoodlife.com
खरना के मौके पर अक्षरा ने पीले रंग की साड़ी पहनी, जिसमें वो पारंपरिक और सुंदर लग रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
अक्षरा ने अपने हाथों से चुल्हा जलाया और पूड़ियां बनाई, उनके इस सिंपल अवतार ने फैंस का दिल जीत लिया.
Source:
Bollywoodlife.com
जैसे ही अक्षरा ने खरना की फोटोज शेयर कीं, सोशल मीडिया पर तहलका मच गया. फैंस ने कमेंट्स में उनकी तारीफों के पुल बांधे.
Source:
Bollywoodlife.com
तस्वीरों में अक्षरा के चेहरे पर भक्ति और खुशी दोनों झलकती दिखी, जिसने उनके देसी लुक को और खास बना दिया.
Source:
Bollywoodlife.com
अक्षरा ने परिवार के साथ घाट पर पूजा की और सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित किया, उनकी सादगी फैंस को खूब भाई.
Source:
Bollywoodlife.com
पोस्ट शेयर करते हुए अक्षरा ने लिखा, 'उपवास की तपस्या, गुड़-चावल की मिठास, यही तो है खरना.'
Source:
Bollywoodlife.com
अक्षरा की पोस्ट पर लोगों ने लिखा, 'यही है असली देसी क्वीन!' फैंस ने उनके संस्कार और परंपरा निभाने के अंदाज की खूब सराहना की.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: शहनाज गिल का वो पिंक सूट लुक, जिसे हर लड़की करना चाहेगी कॉपी! देखें तस्वीरें
अगली वेब स्टोरी देखें.