फैनगर्ल की खेसारी लाल यादव से अनोखी फरमाइश, भरे स्टेज पर लिपटकर...
Sadhna Mishra
| Mar 21, 2025
भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की सिर्फ फिल्में ही नहीं गाने भी हमेशा हिट रहते हैं और फैन फॉलोइंग जबरदस्त है.
वहीं अक्सर ही एक्टर कोई न कोई कॉनर्सट करते रहते हैं. इसी बीच खेसारी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.
यह क्लिप लाइव शो की है, जिसमें एक लड़की स्टेज पर आकर उनसे लिपट जाती है और एक्टर से अनोखी डिमांड करती हैं.
हरे सूट वाली वो लड़की खेसारी से कहती है, 'मुझे काम चाहिए,' जिसने सबको चौंका दिया.
खेसारी ने जवाब दिया, 'काम चाहिए तो मेहनत करो, डांस सीखो, फिर जरूर मौका देंगे.'
वहीं लड़की ने नंबर मांगा, तो खेसारी ने अपने साथी से कहकर अपना नंबर भी दिलवा दिया.
ये वाकया स्टेज पर परफॉर्मेंस के दौरान हुआ, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया.
ये वीडियो खेसारी की पॉपुलैरिटी और उनके फैंस के जुनून को साफ दिखा रहा है.
