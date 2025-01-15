डीपनेक, साइड कट ड्रेस में मोनालिसा ने गिराई लाखों दिलों पर बिजली, कातिलाना है हर पोज
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 15, 2025
भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा को कौन नहीं जानता है. वह अक्सर अपनी अदाओं से फैंस के दिलों को घायल करती रहती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इसी बीच एक्ट्रेस का लेटेस्ट फोटोशूट वायरल हो रहा है. जिसे देख लोग उनकी खूबसूरती के कायल हो रहे रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
मोनलिसा ने हाल ही में ब्लू कलर की शिमरी ड्रेस में अपना सिजलिंग लुक फैंस को दिखाया.
Source:
Bollywoodlife.com
डीप नेक और साइड कट ड्रेस में एक्ट्रेस कमाल की लग रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
अपने लुक को एक्ट्रेस ने ब्लैक हील्स और स्टार शेप वाले ईयररिंग्स से पूरा किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
लाइट मेकअप के साथ हल्की लिप्स्टिक से मोना ने अपने ड्रेस और लुक को बैलेंस किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
इस दौरान उन्होंने अपना हेयरस्टाइल कर्ली बन बनाया हुआ है.
Source:
Bollywoodlife.com
पोस्ट में उन्होंने बताया है कि ये फोटोज रांची के एक इवेंट की हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं मोना ने एक-एक पोज से फैंस की सांसे बढ़ा दी हैं. हर कोई उनकी अदाओं और लुक्स पर दिल हार रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: किसी जमाने में मिट्टी की झोपड़ी में रहता था ये सुपरस्टार, पानी मिलाकर खाता था खिचड़ी
अगली वेब स्टोरी देखें.