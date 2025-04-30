भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे की शानदार फिल्में, इमोशनल स्टोरी देख भर आएंगी आंखे
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Apr 30, 2025
'निरहुआ हिंदुस्तानी' फिल्म में एक्ट्रेस ने शानदार एक्टिंग की थी. यह साल 2014 में आई थी.
इस फिल्म में भी आम्रपाली के साथ निरहुआ भी नजर आते हैं. यह फिल्म साल 2018 में आई थी.
इस फिल्म में भी आम्रपाली और दिनेश लाल यादव की लव स्टोरी देखने को मिलेगी. यह एक रोमांटिक फिल्म है.
'आई मिलन की रात' फिल्म में पुनर्जन्म की कहानी दिखाई है. इसमें हॉरर का भी तड़का भी है.
'विद्या' फिल्म में भी एक्ट्रेस ने शानदार एक्टिंग की है. इसकी कहानी समाज को जागरूक करती है.
'कभी खुशी कभी गम' फिल्म की कहानी आपके आंखों में आंसू ला देगी. यह आपको जरूर पसंद आएगी.
'डोली सजा के रखना' फिल्म की कहानी भी बेहद शानदार है.
