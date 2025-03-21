विदेशों में भी खूब बजे पवन सिंह के ये 5 गाने, भोजपुरी बीट्स पर जमकर झूमे लोग
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 21, 2025
भोजपुरी स्टार पवन सिंह न सिर्फ एक्टिंग बल्कि सिंगिंग के लिए भी जाने जाते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्टर अपनी फिल्मों से ज्यादा अपने गानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
पवन सिंह ने एक से बढ़कर एक कई गानें गाए हैं, जो न सिर्फ भारत बल्कि विदेशो तक में खूब सुने जाते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आज आपको भोजपुरी के ग्लोबल स्टार पवन सिंह के उन गानों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो विदेशो में भी खूब सुने जाते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
वैसे तो पवन सिंह के सभी गाने हिट होते हैं, लेकिन इसमें से 'राते दिया बुताके' सुपरहिट है, जो विदेशो में भी खूब सुना जाता है.
Source:
Bollywoodlife.com
पवन सिंह के टॉप और हिट गानों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर 'छलकता हमरो जवनिया' है. इसमें उन्होंने काजल राघवानी संग खूब रोमांस किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
इस लिस्ट में पवन सिंह का एक गाना ऐसा भी शामिल हैं, जो हमेशा ही ट्रेंड में बना रहा है और ये हैं 'ले लो पुदीना'.
Source:
Bollywoodlife.com
पवन सिंह और डिंपल सिंह का बेहद रोमांटिक गाना 'मीठा मीठा बथे कमरिया' भी जबरदस्त वायरल है.
Source:
Bollywoodlife.com
इस लिस्ट में पवन सिंह का सबसे ज्यादा गाया और सुना जाने वाला 'लॉलीपॉप लागेलू' गाना भी शामिल हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: वेडिंग सीजन के लिए स्पेशल हैं रानी मुखर्जी की ये साड़ियां, 47 की उम्र में लगेंगी कयामत
अगली वेब स्टोरी देखें.