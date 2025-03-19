जब रातोंरात फिल्म से बाहर हुईं थी रिंकू घोष, मनोज तिवारी पर लगाया....
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 19, 2025
रिंकू घोष का नाम भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे सीनियर एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इन्होंने रवि किशन से लेकर मनोज तिवारी समेत कई बड़े कलाकारों के साथ काम किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
लेकिन एक ऐसा समय भी था जब एक्ट्रेस को रातोंरात फिल्म से हटा दिया गया था.
Source:
Bollywoodlife.com
हाल ही में रिंकू घोष ने एक इंटरव्यू में यह खुलासा किया कि कैसे उन्हें मनोज तिवारी के कहने पर फिल्म से रातोंरात निकाल दिया गया.
Source:
Bollywoodlife.com
रिंकू घोष ने कहा, 'मैं कई फिल्मों से निकाली गई हूं. मैं एक फिल्म कर रही थी. इसमें मनोज जी ही हीरो थे.'
Source:
Bollywoodlife.com
'12 बजे अगले दिन सुबह मेरी फ्लाइट थी और 12 बजे रात को मेरा डायरेक्टर मुझे फिल्म से निकाल देता है.'
Source:
Bollywoodlife.com
'उन्होंने मनोज जी कह रहे थे कि अगर तुम सेट पे आओगी तो वो शूट नहीं करेंगे.'
Source:
Bollywoodlife.com
'मैंने कहा क्यों और जबकि हमने बहुत बड़ी हिट फिल्म दे दी थी दरोगा बाबो आई लव यू.'
Source:
Bollywoodlife.com
'डायरेक्टर ने कहा कि मनोज जी का कहना था कि इसमें कोई नई लड़की आनी चाहिए. क्योंकि रानी के साथ भी मैंने ससुरा बड़ा पैसा वाला दे दिया है.'
Source:
Bollywoodlife.com
'रिंकू के साथ मैंने दरोगा बाबू आई लव यू भी दे दिया है तो इसमें कोई नई लड़की आनी चाहिए. तो वही हुआ, उन्होंने एक नई लड़की ले ली.'
Source:
Bollywoodlife.com
'लेकिन फिर मैंने मनोज जी से बात की, मैंने कहा मनोज जी आपने ये सही नहीं किया था.'
Source:
Bollywoodlife.com
'तो मनोज ने कहा कि नहीं रिंकू जी ये क्या है कि आप समझ नहीं रहे हो. आपको बुरा लगा? तो मैं इसके लिए मांफी मांगता हूं.'
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: आकांक्षा पुरी और खेसारी लाल के रिश्ते पर सस्पेंस खत्म! एक्ट्रेस के पोस्ट ने...
अगली वेब स्टोरी देखें.