भोजपुरी इंडस्ट्री का नंबर 1 एक्टर कौन? पवन सिंह बोले- 'हमारे दौर में...'
Sadhna Mishra
| Mar 15, 2025
भोजपुरी इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक स्टार हैं, जिनकी फिल्मों का जादू दर्शकों के सिर चढ़कर बोलता है.
ऐसे में यह पता लगाना मुश्किल होता है कि आखिर कौन भोजपुरी का नंबर 1 एक्टर है?
हालांकि इस सवाल का जवाब अब पवन सिंह ने खुद दे दिया है.
हाल ही में एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि भोजपुरी इंडस्ट्री में नंबर वन एक्टर कौन है?
इस सवाल के जवाब में उन्होंने दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ का नाम लिया.
उन्होंने कहा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ.
और अगर हमारे दौर में किसी ने सिल्वर जुबली फिल्म दिया है, तो उस जुबली स्टार का नाम निरहुआ हैं.
पवन सिंह की गिनती भी भोजपुरी इंडस्ट्री के टॉप एक्टर्स की लिस्ट में होता है और वो हमेशा चर्चा में बने रहते हैं.
