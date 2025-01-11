Bigg Boss 18: चाहत पांडे या रजत दलाल? श्रुतिका के बाद कटा इस कंटेस्टेंट का पत्ता

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Jan 11, 2025

सलमान खान का शो 'बिग बॉस 18' अब अपने चरम पर है.

शो के फिनाले में अब केवल एक हफ्ता ही बचा है. ऐसे में इस वीकेंड का वार शो में डबल इविक्शन हुआ है.

श्रुतिका अर्जुन को तो बीच हफ्ते में ही घर से बेघर हो गई थीं.

तो वहीं अब चाहत पांडे और रजत दलाल पर नॉमिनेशन की तलवार लटकी है.

अब इसी बीच बिग बॉस 18 से दूसरे इविक्शन को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है.

रिपोर्ट्स की मानें तो रजत दलाल को पब्लिक वोट अधिक मिले थे.

और इस वजह से वह घर से बेघर होने से बच गए.

लेकिन फिनाले से एक हफ्ते पहले चाहत पांडे का पत्ता कट गया है.

फैन पेज के मुताबिक चाहत पांडे को वीकेंड का वार एपिसोड में घर से बेघर कर दिया गया है.

