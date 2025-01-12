Bigg Boss 18: ग्रैंड फिनाले में नजर नहीं आएगा ये चेहरा, वजह है बड़ी दिलचस्प
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 12, 2025
फेमस रियलिटी शो 'बिग बॉस 18' का ग्रैंड फिनाले 19 जनवरी 2025 को होने वाला है.
Source:
Bollywoodlife.com
इसी दिन इस सीजन के विनर का नाम घोषित किया जाएगा.
Source:
Bollywoodlife.com
फिनाले शो में आपको घर के कई एक्स कंटेस्टेंट्स भी नजर आएंगे.
Source:
Bollywoodlife.com
लेकिन आपको बता दें की इस दौरान फैंस के चहेते दिग्विजय राठी फिनाले का हिस्सा नहीं होंगे.
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें की दिग्विजय ने Bigg Boss 18 में वाइल्ड कार्ड एंट्री की थी.
Source:
Bollywoodlife.com
लेकिन घरवालों ने वोटिंग के आधार पर दिग्विजय को बाहर का रास्ता दिखा दिया था.
Source:
Bollywoodlife.com
इससे इनके फैंस काफी नाराज थें.
Source:
Bollywoodlife.com
अब उनसे जुड़ी ये खबर सामने आ रही है कि वो शो के फिनाले का हिस्सा नहीं होंगे।
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: जानें क्यों बॉलीवुड में शुक्रवार और साउथ में गुरुवार को रिलीज होती है नई मूवी
अगली वेब स्टोरी देखें.