Bigg Boss 18: ग्रैंड फिनाले में नजर नहीं आएगा ये चेहरा, वजह है बड़ी दिलचस्प

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Jan 12, 2025

फेमस रियलिटी शो 'बिग बॉस 18' का ग्रैंड फिनाले 19 जनवरी 2025 को होने वाला है.

Source: Bollywoodlife.com

इसी दिन इस सीजन के विनर का नाम घोषित किया जाएगा.

Source: Bollywoodlife.com

फिनाले शो में आपको घर के कई एक्स कंटेस्टेंट्स भी नजर आएंगे.

Source: Bollywoodlife.com

लेकिन आपको बता दें की इस दौरान फैंस के चहेते दिग्विजय राठी फिनाले का हिस्सा नहीं होंगे.

Source: Bollywoodlife.com

बता दें की दिग्विजय ने Bigg Boss 18 में वाइल्ड कार्ड एंट्री की थी.

Source: Bollywoodlife.com

लेकिन घरवालों ने वोटिंग के आधार पर दिग्विजय को बाहर का रास्ता दिखा दिया था.

Source: Bollywoodlife.com

इससे इनके फैंस काफी नाराज थें.

Source: Bollywoodlife.com

अब उनसे जुड़ी ये खबर सामने आ रही है कि वो शो के फिनाले का हिस्सा नहीं होंगे।

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: जानें क्यों बॉलीवुड में शुक्रवार और साउथ में गुरुवार को रिलीज होती है नई मूवी

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.