Bigg Boss 18 में Script का रट्टा लगाती दिखीं थीं Eisha Singh? सामने आया सच


| Dec 04, 2024
सोशल मीडिया पर बिग बॉस 18 में नजर आ रही ईशा सिंह की एक तस्वीर 2 दिनों से वायरल हो रही है.


इस तस्वीर में ईशा सिंह कुछ खाते हुए एक कागज पढ़ती दिख रही हैं.


लोग कहने लगे कि ईशा सिंह बिग बॉस की स्क्रिप्ट पढ़ रही हैं.


ऐसे में लोगों ने भी ईशा सिंह और बिग बॉस को ट्रोल करना शुरू कर दिया.


इसी बीच इस तस्वीर की सच्चाई सामने आ गई है.


ईशा सिंह बिग बॉस की कोई स्क्रिप्ट नहीं पढ़ रही हैं बल्कि वो तो घर में होने वाले टास्क के रूल पढ़ रही हैं.


ईशा सिंह घर में होने वाले टास्क पर बारीकी से नजर बनाए रखती हैं.


अब फैंस को भी यकीन हो जाएगा कि बिग बॉस का शो स्क्रिप्टेड नहीं है.


