'बिग बॉस 18' के घर में इन सितारों ने मारी धांसू एंट्री
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 06, 2024
अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि बिग बॉस 18 में किन सितारों की एंट्री हुई है.
Source:
Instagram
बिग बॉस 18 को लेकर रजत दलाल काफी उत्साहित नजर आए.
करणवीर बिग बॉस के घर में अपने ब्रेकअप्स का मातम मनाते दिखे.
श्रुतिका अर्जुन बिग बॉस में आते ही ट्रोल हो गईं.
अविनाश मिश्रा ने आते ही बिग बॉस में धमाल मचा दी.
शिल्पा शिरोडकर ने मौका मिलते ही सलमान संग रोमांस किया.
तजिंदर बग्घा सलमान संग खूब मस्ती करते नजर आए.
पहले ही दिन शहजादा धामी को सलमान की फटकार पड़ गई.
न्यारा बनर्जी ने अपने स्टाइल से सबका दिल जीत लिया.
चाहत पांडे ने आते ही जेल का सामना किया.
चुम ने बिग बॉस के घर में सपनों की दुनिया से पर्दा हटाया.
मुस्कान बामने बिग बॉस के घर में अपने परिवार संग पहुंचीं.
अरफीन और सारा खान बिग बॉस के घर में सबके दिमाग से खेलने वाले हैं.
विवियन डीसेना ने बिग बॉस में आते ही सबको चौंका दिया.
ईशा सिंह ने बिग बॉस में कलर्स टीवी की खूब बुराई की.
गुणरत्न सदावर्ते ने बिग बॉस में सबको खूब हंसाया.
वायरल भाभी यानी हेमा ने बिग बॉस में अपने दिल की बात की.
एलिस कौशिक ने आते ही सबको इमोशनल कर दिया.
गजराज बिग बॉस 18 के 19वें सदस्य बन गए.
