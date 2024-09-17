कालापानी की सजा से भी खतरनाक हैं बिग बॉस के ये 7 रूल्स

Sep 17, 2024

अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बिग बॉस के उन रूल्स के बारे में बताने वाले हैं जो कि बेहद खतरनाक हैं।

अगर किसी ने बिग बॉस के घर में मारपीट की तो वो शो से बाहर हो जाता है।

नियम उलंघन करने पर बिग बॉस राशन छीन लेते हैं।

टास्क में गड़बड़ करने पर बिग बॉस टास्क ही रद्द कर देते हैं।

बिग बॉस के घर में कोई भी दिन में नहीं सो सकता।

बिग बॉस में कोई फोन भी नहीं चला सकता।

बिग बॉस के घर में आपको घर के सारे काम करने होते हैं।

बिग बॉस सबसे खाना तक बनवा डालते हैं। शो में खाना बाहर से नहीं आता।

