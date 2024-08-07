बिग बॉस होस्ट करके अनिल कपूर ने तोड़ा ये रिकॉर्ड, सलमान को भी दी मात
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 07, 2024
बिग बॉस ओटीटी 3 के खत्म होते ही अनिल कपूर ने एक शानदार रिकॉर्ड बना लिया है। चलिए जानते हैं हम अनिल कपूर के किस रिकॉर्ड के बारे में बात कर रहे हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
अनिल कपूर को बिग बॉस ओटीटी 3 को लिए 21.23% हायर व्यूज मिले हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
242 मिलियन व्यूज के साथ अनिल कपूर ने करण जौहर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।
Source:
Bollywoodlife.com
अनिल कपूर को सलमान खान से भी ज्यादा प्यार मिला है।
Source:
Bollywoodlife.com
इसके साथ ही अनिल कपूर ने एक अलग ही रिकॉर्ड बना डाला है।
Source:
Bollywoodlife.com
फैंस दावा कर रहे हैं कि अनिल कपूर को ही बिग बॉस का होस्ट बनना चाहिए।
Source:
Bollywoodlife.com
लोगों का कहना है कि समय के साथ सलमान का चार्म कम हो रहा है।
Source:
Bollywoodlife.com
अनिल कपूर का होस्टिंग स्टाइल लोगों का काफी पसंद आ रहा है।
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: सवि को ब्लैकमेल करेगी ईशा, जेल की सलाखों के पीछे सड़ेगा अमन
अगली वेब स्टोरी देखें.