Bigg Boss की इन 8 विनर हसीनाओं को बिना मेकअप पहचानना हो जाता है मुश्किल
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 19, 2025
बिग बॉस 6 की विनर उर्वशी ढोलकिया अपनी खूबसूरती के लिए फेमस हैं, लेकिन बिना बेकअप एक्ट्रेस को पहचान नहीं पाएंगे.
बिग बॉस 5 की विनर रही जूही परमार का बिना मेकअप लुक थोड़ा भयानक दिखता है.
ग्लैमर और खूबसूरती के लिए जानी जानें वाली एक्ट्रेस श्वेता तिवारी को भी बिना मेकअप में पहचानना मुश्किल होता है.
बेहद स्टाइलिश और खूबसूरत गौहर खान को भी बिना मेकअप में पहचान पाना आसान नहीं होता है.
बिग बॉस सीजन 11 की विनर रही शिल्पा शिंदे भी बिना मेकअप में पहचान में नहीं आती है.
वैसे तो दीपिका कक्कड़ बेहद खूबसूरत हैं, लेकिन बिना मेकअप में वह थोड़ी भयानक नजर आती हैं.
बिग बॉस 14 की विनर और बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस रुबीना दिलैक को भी बिना मेकअप लुक में पहचानना मुश्किल होता है.
सीजन 14 विनर रही तेजस्वी प्रकाश का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है. उन्हें भी पहचान पाना मुश्किल होता है.
