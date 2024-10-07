बिग बॉस में शिल्पा शिरोडकर के साथ रोमांस करते दिखे सलमान
Bollywood Staff
| Oct 07, 2024
एक्ट्रेस शिल्पा शिरोडकर और सलमान खान साथ में रोमांस करते नजर आए हैं
बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शिरोडकर भी बिग बॉस के हाउस में कंटेस्टेंट बन कर आईं है.
शिल्पा शिरोडकर ने सलमान खान के साथ ग्रैंड प्रीमियर में स्टेज पर रोमांटिक अंदाज में डांस किया था.
शिल्पा शिरोडकर और सलमान खान को साथ में डांस करते हुए पुराने दिनों की याद आ गई थी.
शिल्पा शिरोडकर ने सलमान खान को बताया कि बिग बॉस में आने के लिए वो बहुत एक्साइटिड थी.
शिल्पा शिरोडकर ने बॉलीवुड की कई फिल्मों में काम किया है मगर उनके हाथ कोई बड़ी सफलता नहीं लगी थी.
शिल्पा शिरोडकर बॅालीवुड एक्ट्रेस नम्रता शिरोडकर बहन है.
सलमान खान ने शो की शुरुआत ग्रैंड प्रीमियर के साथ कलर्स टीवी पर की है.
सलमान खान ने ग्रैंड प्रीमियर पर कंटेस्टेंट को इंट्रोड्यूस करवाया और उनके साथ मस्ती करते हुए भी दिखे है.
