Bigg Boss 19 के प्रीमियर में एंट्री मारेंगे ये दो एक्स कंटेस्टेंट्स, स्टेज पर खूब होगा तमाशा
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Jul 29, 2025
सलमान खान का फेमस कंट्रोवर्शियल शो 'बिग बॉस 19' जल्द ही टीवी पर दस्तक देने वाला है.
अब इस शो को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है.
बिग बॉस ताजा खबर की एक रिपोर्ट के अनुसार शो की प्रीमियर में जबरदस्त तड़का देखने को मिलेगा.
दरअसल बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट मुनव्वर फारूकी शो के प्रीमियर में नजर आ सकते हैं.
वहीं रिपोर्ट्स की मानें तो एल्विश यादव भी 'बिग बॉस 19' के प्रीमियर पर दिखाई देंगे.
हालांकि इन खबरों पर अब तक मेकर्स की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.
बता दें कि शो का पहला प्रोमो वीडियो भी अगस्त की शुरुआत में रिलीज होगा.
वहीं इस सीजन को 3 सेलेब्रिटीज मिलकर होस्ट करेंगे.
