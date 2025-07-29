Bigg Boss 19 के प्रीमियर में एंट्री मारेंगे ये दो एक्स कंटेस्टेंट्स, स्टेज पर खूब होगा तमाशा

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Jul 29, 2025

सलमान खान का फेमस कंट्रोवर्शियल शो 'बिग बॉस 19' जल्द ही टीवी पर दस्तक देने वाला है.

Source: Bollywoodlife.com

अब इस शो को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है.

Source: Bollywoodlife.com

बिग बॉस ताजा खबर की एक रिपोर्ट के अनुसार शो की प्रीमियर में जबरदस्त तड़का देखने को मिलेगा.

Source: Bollywoodlife.com

दरअसल बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट मुनव्वर फारूकी शो के प्रीमियर में नजर आ सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

वहीं रिपोर्ट्स की मानें तो एल्विश यादव भी 'बिग बॉस 19' के प्रीमियर पर दिखाई देंगे.

Source: Bollywoodlife.com

हालांकि इन खबरों पर अब तक मेकर्स की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

Source: Bollywoodlife.com

बता दें कि शो का पहला प्रोमो वीडियो भी अगस्त की शुरुआत में रिलीज होगा.

Source: Bollywoodlife.com

वहीं इस सीजन को 3 सेलेब्रिटीज मिलकर होस्ट करेंगे.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: सारा तेंदुलकर बनी 'बीच क्वीन'! समंदर किनारे दिखा ऐसा लुक कि फैंस बोले- 'जलपरी की तरह...'

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.