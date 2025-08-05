Bigg Boss 19 में होगी Salman Khan के इस जानी-दुश्मन की एंट्री?

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Aug 05, 2025

सलमान खान का फेमस रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' 24 अगस्त से टीवी पर दस्तक देने वाला है.

इस शो से जुड़े नए अपडेट्स हर दिन सामने आ रहे है.

वहीं अब 'बिग बॉस 10' में नजर आ चुकीं प्रियंका जग्गा ने दावा किया है कि उन्हें 19वें सीजन के लिए अप्रोच किया गया है.

बता दें कि प्रियंंका जग्गा ने 10वें सीजन में सलमान खान से खूब बदतमीजी की थी, जिसके बाद उन्हें बीच शो से ही बाहर कर दिया गया था.

बिग बॉस ताजा खबर की रिपोर्ट के अनुसार प्रियंका जग्गा ने फेसबुक पर ये दावा किया है.

बता दें कि इस सीजन बिग बॉस में एक्स कंटेस्टेंट्स भी देखने को मिलेंगे.

वहीं शो में प्रियंका की वापसी पर सलमान खान ने कहा है कि अगर वह इस शो में आएंगी तो वो इसका हिस्सा नहीं बनेंगे.

ऐसे में प्रियंका के दावों को देखकर लग रहा है कि वह झूठ बोल रही हैं.

