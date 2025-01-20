Vivian Dsena की हार के बाद गुस्से में दिखी पत्नी Nouran! खुन्नस में चिढ़कर दिखाई परेशानी, पति ने ऐसे संभाला
Masummba Chaurasia
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 20, 2025
विवियन डीसेना को 'बिग बॉस 18' के सबसे मजबूत कंटेस्टेंट्स में से एक माना जा रहा था, लेकिन वो ट्रॉफी जीतने से चूक गए.
Source:
Bollywoodlife.com
बिग बॉस सीजन 18 के करण वीर मेहरा विनर घोषित हुए, जबकि विवियन फर्स्ट रनर-अप रहे.
Source:
Bollywoodlife.com
फैंस को विवियन से बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन बाजी करण ने मार ली, और BB-18 की ट्रॉफी अपने नाम की.
Source:
Bollywoodlife.com
करण की जीत से उनके फैंस तो खुश हैं, लेकिन विवियन के चाहने वाले खफा हैं. यहां तक की उनकी पत्नी भी!
Source:
Bollywoodlife.com
विनर की घोषणा के बाद फाइनलिस्ट फोटो खिंचवाने के लिए बाहर आए थे, इस दौरान एक वीडियो ने सभी का ध्यान खींचा
Source:
Bollywoodlife.com
वायरल क्लिप में विवियन अपनी पत्नी नूरन अली के साथ नजर आ रहे थे. जहां नूरन के चेहरे पर खुन्नस साफ नजर आ रही थी.
Source:
Bollywoodlife.com
नूरन परेशानी में मुंह बनाकर कुछ कह रही थीं, हालांकि यह क्लियर हो रहा था, कि कपल क्या बातचीत कर रहे थे.
Source:
Bollywoodlife.com
नूरन के चेहरे पर ये परेशानी देख साफ पता चला कि वह रिजल्ट से खुश नहीं थीं. हालांकि, विवियन उन्हें समझाते जरूर नजर आए
Source:
Bollywoodlife.com
विवियन ने बिग बॉस 18 में अपने शानदार गेम से फैंस का दिल जीत लिया है, शो के जरिए उनका सफर काफी अच्छा रहा.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: फैन ने करणवीर मेहरा को दिया ऐसा गिफ्ट कि चकराया 'बिग बॉस 18' विनर का दिमाग, बोले, चांद पर...
अगली वेब स्टोरी देखें.