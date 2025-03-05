थ्रिल और सस्पेंस से भरपूर जॉन अब्राहम की फिल्म 'द डिप्लोमैट
Astha Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 05, 2025
मॉडलिंग से अपने करियर की शुरुआत करने वाले जॉन अब्राहम ने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी खास जगह बनाई है.
Source:
Bollywoodlife.com
मॉडलिंग के बाद उन्होंने 2003 में रिलीज हुई फिल्म 'जिस्म' से अपने फ़िल्मी करियर की शुरुआत की.
Source:
Bollywoodlife.com
इसके बाद जॉन अब्राहम की फिल्मी करियर की गाड़ी चल पड़ी और उसके बाद एक से बढ़कर एक फिल्म में जॉन अब्राहम ने काम किया.
Source:
Bollywoodlife.com
इस साल जॉन अब्राहम की एक पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म 'द डिप्लोमैट' आ रही है.
Source:
Bollywoodlife.com
पहले ये फिल्म 7 मार्च को रिलीज होने वाली थी लेकिन अब यह फिल्म 14 मार्च को थियेटर्स में रिलीज होगी
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म में जॉन अब्राहम 'जेपी सिंह' की भूमिका निभाते नजर आएंगे जो की एक सच्ची घटना पर आधारित है.
Source:
Bollywoodlife.com
इस फिल्म के ट्रेलर ने पहले ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है अब देखना बनता है कि यह फिल्म रिलीज होने के बाद क्या रंग लाएगी.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: कांजीवरम साड़ी और गोल्डन ज्वेलरी पहनें वायरल हो रहीं बॉडीबिल्डर दुल्हनिया, फोटो देख सास ननद में डर…
अगली वेब स्टोरी देखें.