जबरदस्त विजुअल्स और दमदार कहानी, क्या बॉक्स ऑफिस पर छा जाएगी 'क्रेजी'

Astha Mishra Source: Bollywoodlife.com | Feb 27, 2025

सोहम शाह जो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में लगातार अपनी अदाकारी से लोगों को दीवाना बना रहे हैं.

तुम्बाड के बाद अपनी अगली फिल्म 'क्रेजी' के साथ फिर से धमाल मचाने को तैयार हैं सोहम शाह.

क्रेजी एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है जो 28 फरवरी को थियेटर्स में रिलीज होगी.

'हस्तर' और 'दादी' के बाद अब फैंस को 'अभिमन्यु' की कहानी का बेसब्री से इंतजार है , इसके लिए पहले से ही थियेटर्स में एडवांस बुकिंग होने लगी है.

हाल ही में सोहम शाह ने फिल्म 'क्रेजी' की 30 सेकंड की वीडियो जारी की है. जिसने फैंस को ये फिल्म देखने के लिए मजबूर कर दिया है .

गोली मार भेजे में' फिल्म 'क्रेजी' का यह गाना हाल ही में रिलीज हुआ है और फैंस के कानों में गूंज रहा है.

यह गाना 'मैडनेस' और 'क्रेजीनेस' का परफेक्ट कांबिनेशन है और फिल्म की कहानी से मेल खाता है.

जबरदस्त विजुअल्स और दमदार सिनेमैटोग्राफी के साथ यह देखना दिलचस्प होगा कि बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म क्या कमाल दिखाती है.

