Baby John ने पहले वीकेंड पर तोड़ा दम, साल के आखिरी रविवार Pushpa 2 ने रचा इतिहास
Kavita
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 30, 2024
अल्लू अर्जुन की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म को रिलीज हुए 25 दिन हो गए हैं और फिल्म की कमाई ताबड़तोड़ जारी है
Source:
Bollywoodlife.com
इस शो ने 25वें दिन यानी रविवार को 15.65 करोड़ का कारोबार किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
allu arjun (8)
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म का टोटल कलेक्शन 1157.56 करोड़ कलेक्शन तक पहुंच गया है.
Source:
Bollywoodlife.com
दूसरी तरफ बेबी जॉन है, जिसमें वरुण धवन का शानदार एक्शन है.
Source:
Bollywoodlife.com
ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले वीकेंड पर ही फ्लॉप साबित हो रही है.
Source:
Bollywoodlife.com
इस फिल्म ने रविवार को 4.75 करोड़ रुयये की कमाई की है.
Source:
Bollywoodlife.com
बेबी जॉन का टोटल कारोबार 28.65 करोड़ का हो गया है.
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें मेकर्स ने बेबी जॉन को 185 करोड़ रुपये की लागत के साथ बनाया है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: रातों-रात Rajan Shahi के शो से ये स्टार्स हुए बाहर, खूब हुआ बवाल
अगली वेब स्टोरी देखें.