Baby John ने पहले वीकेंड पर तोड़ा दम, साल के आखिरी रविवार Pushpa 2 ने रचा इतिहास

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Dec 30, 2024

अल्लू अर्जुन की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है.

फिल्म को रिलीज हुए 25 दिन हो गए हैं और फिल्म की कमाई ताबड़तोड़ जारी है

इस शो ने 25वें दिन यानी रविवार को 15.65 करोड़ का कारोबार किया है.

allu arjun (8)

फिल्म का टोटल कलेक्शन 1157.56 करोड़ कलेक्शन तक पहुंच गया है.

दूसरी तरफ बेबी जॉन है, जिसमें वरुण धवन का शानदार एक्शन है.

ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले वीकेंड पर ही फ्लॉप साबित हो रही है.

इस फिल्म ने रविवार को 4.75 करोड़ रुयये की कमाई की है.

बेबी जॉन का टोटल कारोबार 28.65 करोड़ का हो गया है.

बता दें मेकर्स ने बेबी जॉन को 185 करोड़ रुपये की लागत के साथ बनाया है.

