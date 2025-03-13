27वें दिन Chhaava ने मचाया भौकाल, 'स्त्री 2', 'जवान' से लेकर 'पठान' तक का तोड़ा रिकॉर्ड
Kavita
| Mar 13, 2025
विक्की कौशल की फिल्म छावा का कमाल लगातार बॉक्स ऑफिस पर देखने के लिए मिल रहा है.
इस फिल्म ने 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया है और 27वें दिन भी कमाल की कमाई की है.
चौथे बुधवार यानी 27वें दिन को देशभर में 4.75 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है.
इसके बाद अब तक फिल्म का कलेक्शन 535.55 करोड़ रुपये हो गया है.
इस कलेक्शन के साथ छावा ने पठान, जवान और स्त्री 2 जैसी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.
स्त्री 2 ने 27वें दिन 3.10 करोड़ रुपये कमाए थे. फिल्म का टोटल कलेक्शन 597.99 करोड़ रहा है.
'जवान' ने 1.95 करोड़ का कारोबार किया था. फिल्म ने हिंदी में 582.31 करोड़ कमाए थे.
शाहरुख खान की 'पठान' ने 1.20 करोड़ रुपये कमाए थे.
रणबीर कपूर की 'एनिमल' ने 27वें दिन 88 लाख रुपये कमाए थे.
बता दें कि छावा हिंदी में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में चौथे नंबर पर आ गई है.
