2000 करोड़ के क्लब में होगी Pushpa 2 की धांसू एंट्री, जानें 35वें दिन की टोटल कमाई
Kavita
| Jan 09, 2025
अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है.
सोमवार को ही फिल्म के मेकर्स ने खुलासा किया था कि फिल्म ने दुनिया भर में 1831 करोड़ रुपये कमा लिए हैं.
यानी पुष्पा 2 की कमाई ऐसे ही चलती रही तो ये फिल्म जल्द ही 2000 करोड़ के क्लब में शामिल होगी.
अब फिल्म के 35वें दिन का कलेक्शन सामने आ गया है.
अल्लू अर्जुन की फिल्म ने गुरुवार को भी शानदार कमाई की है.
शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, इस फिल्म ने गुरुवार यानी 35 वें दिन 2.50 करोड़ रुपये का कारोबार किया है.
अनुमान के मुताबिक, फिल्म ने दुनियाभर में अब तक 1840 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.
वहीं, इंडिया में फिल्म की कुल कमाई 1213 करोड़ रुपये के आसपास तक पहुंच गया है.
हिंदी में भी पुष्पा 2 ने झंडे गाड़े है. फिल्म ने अकेले हिंदी में 796.83 करोड़ रुपये कमा डाले हैं.
