2000 करोड़ के क्लब में होगी Pushpa 2 की धांसू एंट्री, जानें 35वें दिन की टोटल कमाई

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Jan 09, 2025

अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है.

Source: Bollywoodlife.com

सोमवार को ही फिल्म के मेकर्स ने खुलासा किया था कि फिल्म ने दुनिया भर में 1831 करोड़ रुपये कमा लिए हैं.

Source: Bollywoodlife.com

यानी पुष्पा 2 की कमाई ऐसे ही चलती रही तो ये फिल्म जल्द ही 2000 करोड़ के क्लब में शामिल होगी.

Source: Bollywoodlife.com

अब फिल्म के 35वें दिन का कलेक्शन सामने आ गया है.

Source: Bollywoodlife.com

अल्लू अर्जुन की फिल्म ने गुरुवार को भी शानदार कमाई की है.

Source: Bollywoodlife.com

शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, इस फिल्म ने गुरुवार यानी 35 वें दिन 2.50 करोड़ रुपये का कारोबार किया है.

Source: Bollywoodlife.com

अनुमान के मुताबिक, फिल्म ने दुनियाभर में अब तक 1840 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.

Source: Bollywoodlife.com

वहीं, इंडिया में फिल्म की कुल कमाई 1213 करोड़ रुपये के आसपास तक पहुंच गया है.

Source: Bollywoodlife.com

हिंदी में भी पुष्पा 2 ने झंडे गाड़े है. फिल्म ने अकेले हिंदी में 796.83 करोड़ रुपये कमा डाले हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: Oscar 2025 में इन 7 भारतीय फिल्मों ने की धांसू एंट्री, OTT पर देख बन जाएगा वीकेंड

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.