2024 में इन 10 फिल्मों पर हुई नोटों की बारिश, धांसू कमाई से मालामाल हुए मेकर्स

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Dec 18, 2024

पुष्पा 2 ने दुनिया भर में 1500 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है.

स्त्री 2 की कमाई भी धांसू रही. फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 857.15 करोड़ का कलेक्शन किया.

कल्कि 2898 एडी का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1042.25 करोड़ रहा है.

भूल भुलैया 3 कमाई के मामले में पीछे नहीं रही. फिल्म की कमाई 389.26 करोड़ रही है.

ऋतिक रोशन की फिल्म फाइटर ने दुनियाभर में 358.89 करोड़ रुपये की कमाई की थी.

मुंज्या 126 करोड़ का कलेक्शन करने में कामयाब रही.

शैतान भी इसी लिस्ट में है. फिल्म का कलेक्शन 213.79 करोड़ रहा था.

सिंघम अगेन फ्लॉप साबित हुई है, लेकिन कमाई 372.41 करोड़ रही थी.

तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया ने 139 करोड़ का कलेक्शन किया.

क्रू ने 151.63 करोड़ रुपये कमाई की

